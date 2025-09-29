16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Марина Ляшенко на CDI Conf: Страховой Дом ВСК внедряет большие языковые модели и технологии обезличивания для повышения операционной эффективности бизнес-процессов XIII ежегодный форум "Здоровая организация": ВСК и ЭКОПСИ объединили HR-лидеров для диалога о здоровье бизнеса Росгосстрах рассказал о страховых случаях с жильем за лето "Эксперт РА" подтвердил рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне ruАA со стабильным прогнозом Топ-менеджеры ВСК снова в числе лучших

Страхование Финансы

Марина Ляшенко на CDI Conf: Страховой Дом ВСК внедряет большие языковые модели и технологии обезличивания для повышения операционной эффективности бизнес-процессов

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 346
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Обезличивание персональных данных — это важный инструмент для выполнения требований законодательства при реализации различных кейсов и бизнес-задач в страховании. Прежде всего, использование обезличенных дата-сетов позволяет минимизировать риски при утечке клиентских данных. Еще одно важное направление применения технологии — это подготовка дата-сетов при работе с большими языковыми моделями. Об этом рассказала Марина Ляшенко, вице-президент — руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК, в рамках выступления на ежегодной конференции CDI Conf в панели "Обезличивание персональных данных в 2025 году: что требует закон и что нужно бизнесу".

Фото: предоставлено компанией "Страховой Дом ВСК"

Ключевым бизнес-трендом последних лет становится клиентоцентричный подход в построении бизнеса, и как часть этой работы — выстраивание оптимального нативного взаимодействия между компанией и клиентом/партнером. Эта тенденция характерна для страхования, так как это в первую очередь партнерский бизнес. Игроки рынка стремятся одновременно сократить время обработки запросов от клиентов — и сохранить при этом высокий уровень SLA.

Для решения этой задачи в ВСК активно внедряется применение больших языковых моделей — как внутри компании, так и в облаке. Инструменты обезличивания данных существенно расширяют возможности в реализации кейсов для использования облачных технологий, позволяющих компании оптимизировать расходы на содержание внутренней инфраструктуры.

В ВСК есть успешные кейсы использования обезличенных датасетов. Например, в страховании лизинговых авто. Зачастую страховщикам сложно использовать стандартный шаблон заявок на страхование со всеми партнерами, также не все компании используют API-интеграцию. Для повышения операционной эффективности в компании был разработан ИИ-агент (его функционал основывается на технологии LLM и роботизации). Алгоритм работы цифрового помощника следующий — полученные от партнера документы распознаются при помощи технологии OCR (Optical Character Recognition, оптическое распознавание символов), выделяются важные атрибуты для расчета через LLM, затем робот загружает базовую информацию (параметры автопарка и т. д.) в систему для расчета, формируя размер премии. 

"Мы активно тестируем большие языковые модели, например, используем инструменты на базе искусственного интеллекта, помогающие разработчикам в написании кода или сотрудникам контакт-центров в рамках ДМС. Формирование обезличенных дата-сетов особенно актуально в проектах, которые базируются на большом объеме неструктурированных данных, требующих, например, обогащения, преобразования с использованием больших языковых моделей. Так, применение технологии в страховании лизинговых авто позволит нам сэкономить в перспективе порядка 10 млн рублей в год за счёт оптимизации одного внутреннего бизнес-процесса. По нашим оценкам, перспектива масштабирования этого подхода принесёт значительно больший эффект и позволит получить экономию и эффективность в других направлениях бизнеса", — отметила Марина Ляшенко, вице-президент — руководитель лаборатории финтех и инноваций Страхового Дома ВСК.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5