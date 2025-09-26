Росгосстрах рассказал о страховых случаях с жильем за лето

За три летних месяца Росгосстрах выплатил более 600 млн рублей по страховым случаям, связанным с недвижимостью. Средний размер компенсации составил порядка 92 тыс. рублей.

За три летних месяца Росгосстрах выплатил более 600 млн рублей по страховым случаям, связанным с недвижимостью. Средний размер компенсации составил порядка 92 тыс. рублей.

Самыми частыми виновниками ущерба были стихийные бедствия (наводнение, ураган, сильный дождь, град, землетрясение) — на них пришлось 44% страховых случаев. Треть (33%) — на заливы, 9% — на пожары, и еще 5% —противоправные действия третьих лиц, куда страховщики относят не только кражи, но и участившиеся атаки БПЛА.

Самую крупную выплату Росгосстрах произвел владельцам дома в Московской области. В июне недвижимость полностью сгорела при пожаре, и клиенты получили компенсацию в размере 8,5 млн рублей. По риску "стихийное бедствие" максимальная выплата составила 1,5 млн рублей: дом клиентов пострадал после наводнения в Тюменской области. За ущерб после падения БПЛА на дом в Брянской области Росгосстрах выплатил 2,1 млн рублей.

Наибольшее количество страховых случаев летом пришлось на Московскую область (12%), Татарстан (8%), республику Башкортостан (7%), а также Вологодскую и Пензенскую области (по 5%).

"Для лета страховые случаи с жильем не редкость. С одной стороны, часто случаются погодные катаклизмы, наводнения или сильные ветра, с другой — возрастает пожароопасность для дач из-за активного использования мангалов и бань. А по квартирам увеличивается риск повреждений в случае залива, когда хозяева отлучаются в отпуск и быстро обнаружить ситуацию и предотвратить ущерб не всегда удается. Поэтому если нет регулярной классической страховки на дом или квартиру, мы рекомендуем летом как минимум приобретать страховую подписку на самые рискованные месяцы. Например, в Росгосстрахе такие "сезонные" полисы составляют до 30% портфеля по страхованию имущества", — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности "Росгосстраха" Юлия Серова.