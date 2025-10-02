16+
Число страховых агентов в ВСК к концу года может составить 25 тыс. человек

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Страховой Дом ВСК расширяет агентскую сеть – в 2025 году компания привлекла более 3 тыс. новых сотрудников. Всего на данный канал продаж в компании приходится почти половина сборов через посредников. В планах ВСК – войти в топ-3 страховщиков по размерам агентской сети.

Страховой Дом ВСК подвел предварительные итоги обновленной стратегии компании, направленной на системное масштабирование агентского канала, увеличение числа страховых агентов-физических лиц в компании до конца 2026 года. Как результат — по итогам первых восьми месяцев 2025 года штат компании был увеличен на 3,1 тыс. человек, а общее количество страховых агентов в ВСК по прогнозам достигнет 25 тыс. человек к концу года.

Всего на данный момент доля продаж, реализованных через агентский канал, в ВСК составляет 46% от общего объема сборов через посредников.

В рамках реализации стратегии, в Страховом Доме ВСК была разработана программа для привлечения и удержания агентов:

  • Повышенная мотивация: агентам предлагаются конкурентные комиссионные и бонусы за выполнение KPI. Например, агент в ВСК получает вознаграждение, даже если его клиент в дальнейшем переходит в онлайн-каналы.
  • Обучение и поддержка: в августе 2025 года компания запустила "Школу страхового агента", где на регулярной основе проводятся тренинги и вебинары.
  • Социальный пакет и статусная модель агента: в ВСК сотрудники получают тот же социальный пакет, что и штатные сотрудники, включая ДМС.

Кроме того, агенты с минимальным стажем работы в компании (от 5 лет), ежегодно заключающие договора на общую сумму от 10 млн рублей, могут претендовать на дополнительные бонусы. Они получают расширенный пакет привилегий, включающий возможность бухгалтерской поддержки ведения предпринимательской деятельности, доступ к корпоративному туристическому комплексу для сотрудников, возмещение представительских расходов и так далее.

"Согласно стратегическим планам развития компании, мы ожидаем, что по итогам 2025 года общее число агентов в ВСК может превысить 25 тыс. человек. Такой прогноз основан на успешной реализации наших инициатив по привлечению и удержанию агентов, а также на растущем спросе на страховые продукты через агентский канал. Все перечисленные преимущества делают сотрудничество с ВСК привлекательным как для агентов-физических лиц, так и для наших партнеров юрлиц. Мы и дальше будем продолжать инвестировать в развитие агентской инфраструктуры, в частности, в цифровые инструменты и программы поддержки для сотрудников", — отметил Анатолий Краснов, руководитель центра по работе с агентами Страхового Дома ВСК.

