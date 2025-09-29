CARCADE представила лизинговые решения для корпоративных клиентов на региональных автособытиях

С 17 по 21 сентября CARCADE приняла участие в нескольких автомобильных событиях в Перми, Уфе, Пскове и Томске, где представила гостям возможности лизинга и индивидуальные программы финансирования для корпоративных и частных клиентов.

17 сентября в Перми состоялась презентация первой модели бренда TENET — городского кроссовера T8. На мероприятии для клиентов официального дилера CHERY "Экскурс" гости смогли протестировать новинку, получить консультации специалистов CARCADE по лизинговым программам и воспользоваться индивидуальными предложениями.

18 сентября в Уфе дилерский центр Haval Pro VERRA провёл встречу "Лизинг без границ: новые горизонты вашего бизнеса" для корпоративных клиентов. Участники познакомились с широким модельным рядом, включая Gac M8, Chery Tiggo 9, Exeed RX, Haval H5, и получили возможность рассчитать условия лизинга в онлайн-формате с экспертами CARCADE.

20-21 сентября в Пскове состоялся автофестиваль "Автомир Пскова-25", приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. На площадке были собраны ведущие автосалоны региона, а компания CARCADE представила консультации по доступным финансовым инструментам для приобретения автомобилей. Также в рамках фестиваля были организованы интерактивные площадки и развлекательная программа с выступлениями артистов.

"CARCADE поддерживает автодилеров и их клиентов, предлагая прозрачные и удобные инструменты финансирования. Для нас важно, чтобы клиенты могли выбирать автомобили, исходя из своих потребностей, а мы поможем подобрать оптимальные условия лизинга", — отметила Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".