Субсидия до 180 тыс. рублей на лизинг автомобилей TENET в CARCADE

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Лизинговая компания CARCADE принимает заявки на финансирование кроссоверов марки TENET. В рамках предложения предоставляется скидка-субсидия до 180 тыс. рублей на лизинг определённых моделей.

Специальная программа позволяет клиентам CARCADE приобрести кроссоверы TENET 2025 г. в. с использованием корпоративной скидки-субсидии. При формировании графика лизинговых платежей субсидия будет учитываться в авансе, уменьшая сумму первого платежа от лизингополучателя. Так, например, кроссовер T4 доступен с выгодой в размере 120 тыс. рублей, модель T6 станет дешевле на 150 тыс. рублей, а на кроссовер T7 сидка на лизинг составит 180 тыс. рублей. Выгода распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёров специальной программы. Подробные условия можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, программами круглосуточной автопомощи на дороге, продлённой гарантией, коммерческой телематикой.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

CARCADE — финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 250 тыс. предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 29 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 350 тысяч автомобилей и сэкономить более 4,5 млрд рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 165 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнёром для лизингополучателей.

