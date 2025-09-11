16+
Специальная программа Каско на автомобили CHANGAN при оформлении лизинга в CARCADE

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE предлагает специальные условия на страхование Каско автомобилей CHANGAN. При оформлении в лизинг определённых моделей марки применяется эксклюзивная скидка на полис страхования.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен тариф на полное Каско без применения франшизы, варьирующийся от 2% до 2,3%. Предложение распространяется на седаны Lamore, Alsvin, EADO PLUS; кроссовер CS35 Plus; лифтбек Uni-V. Размер тарифа зависит от модели выбранного автомобиля. Так, например, при оформлении лизинга на Uni-V за 3 млн рублей стоимость полиса Каско составит 60 тысяч рублей, которые можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга.

Предложение действует только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Клиентам также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. CARCADE финансирует приобретение всех транспортных средств на индивидуальных условиях: без ограничения по количеству единиц ТС и без лимита финансирования на одно юридическое лицо.

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

