ЦБ снизил ключевую ставку: что это значит для рынка жилья и инвесторов

12 сентября Банк России снизил ключевую ставку до 17% — это стало третьим сокращением в 2025 году. В июне ставка была уменьшена с 21% до 20%, в июле — до 18%. Таким образом, всего за три месяца она снизилась на 4 процента. Решение регулятора объясняется стабилизацией инфляции и необходимостью стимулировать потребительский спрос.
Последствия этого для недвижимости прокомментировала Наталья Кадетова, директор по экономике и финансам холдинга Глобал Вижн.
Две стороны понижения
По словам Натальи, ситуация двоякая. С одной стороны, снижение ключевой ставки сделает более доступными ипотеку и кредиты. "Для покупателей это положительный сигнал: ставки по ипотечным программам снизятся, и спрос на жильё оживится", — отмечает Наталья Кадетова.
С другой стороны, это удар по вкладчикам. Ставки по депозитам будут снижаться вслед за ключевой ставкой и могут опуститься до 17% в ближайшее время. Для инвесторов это означает потерю доходности: "Держать деньги на вкладах станет менее выгодно. Уже сейчас можно ожидать перетока капитала в недвижимость — традиционно самый надёжный и в то же время ликвидный актив", — подчеркивает Наталья.
Недвижимость — главный бенефициар
Рынок недвижимости может стать главным выигравшим от этой ситуации. По данным аналитиков, за время кризиса предложение жилья заметно сократилось: застройщики приостанавливали проекты, а часть компаний сворачивала активность. Это создаёт предпосылки для роста цен.
"Недвижимость всегда остаётся в цене, но сейчас дефицит предложения усиливает этот эффект. Если прогноз по ставке сбудется, мы увидим рост активности и, вероятно, повышение цен. По сути, рынок способен вернуться к объёмам 2024 года", — считает Наталья Кадетова.
Фактор господдержки и последствия её отмены
Аналитики напоминают: рынок уже пережил серьёзное потрясение в 2024 году, когда были свёрнуты программы льготной ипотеки. В ряде регионов объём сделок упал почти на 60%. В Самаре снижение составило порядка 43% — меньше среднерыночного. Это говорит о том, что при правильных продуктах и доверии к девелоперам спрос можно удержать даже в условиях ужесточения кредитной политики.
Сейчас, когда ключевая ставка снижается, драйвером спроса вновь может стать доступная ипотека. Но, как отмечают эксперты, за счёт ограниченного предложения это приведёт скорее к росту цен, чем к массовому удешевлению жилья.
Приток денег в рынок
Снижение доходности депозитов неизбежно перераспределит инвестиционные потоки. По оценкам экспертов, приток средств из вкладов на рынок недвижимости может увеличиться на 20–30% к концу 2026 года. Это ещё один фактор, который будет подталкивать цены вверх.
