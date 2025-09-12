16+
Экономика и бизнес

ЦБ снизил ключевую ставку: что это значит для рынка жилья и инвесторов

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
12 сентября Банк России снизил ключевую ставку до 17% — это стало третьим сокращением в 2025 году. В июне ставка была уменьшена с 21% до 20%, в июле — до 18%. Таким образом, всего за три месяца она снизилась на 4 процента. Решение регулятора объясняется стабилизацией инфляции и необходимостью стимулировать потребительский спрос.

Последствия этого для недвижимости прокомментировала Наталья Кадетова, директор по экономике и финансам холдинга Глобал Вижн.

Две стороны понижения

По словам Натальи, ситуация двоякая. С одной стороны, снижение ключевой ставки сделает более доступными ипотеку и кредиты. "Для покупателей это положительный сигнал: ставки по ипотечным программам снизятся, и спрос на жильё оживится", — отмечает Наталья Кадетова.

С другой стороны, это удар по вкладчикам. Ставки по депозитам будут снижаться вслед за ключевой ставкой и могут опуститься до 17% в ближайшее время. Для инвесторов это означает потерю доходности: "Держать деньги на вкладах станет менее выгодно. Уже сейчас можно ожидать перетока капитала в недвижимость — традиционно самый надёжный и в то же время ликвидный актив", — подчеркивает Наталья.

Недвижимость — главный бенефициар

Рынок недвижимости может стать главным выигравшим от этой ситуации. По данным аналитиков, за время кризиса предложение жилья заметно сократилось: застройщики приостанавливали проекты, а часть компаний сворачивала активность. Это создаёт предпосылки для роста цен.

"Недвижимость всегда остаётся в цене, но сейчас дефицит предложения усиливает этот эффект. Если прогноз по ставке сбудется, мы увидим рост активности и, вероятно, повышение цен. По сути, рынок способен вернуться к объёмам 2024 года", — считает Наталья Кадетова.

Фактор господдержки и последствия её отмены

Аналитики напоминают: рынок уже пережил серьёзное потрясение в 2024 году, когда были свёрнуты программы льготной ипотеки. В ряде регионов объём сделок упал почти на 60%. В Самаре снижение составило порядка 43% — меньше среднерыночного. Это говорит о том, что при правильных продуктах и доверии к девелоперам спрос можно удержать даже в условиях ужесточения кредитной политики.

Сейчас, когда ключевая ставка снижается, драйвером спроса вновь может стать доступная ипотека. Но, как отмечают эксперты, за счёт ограниченного предложения это приведёт скорее к росту цен, чем к массовому удешевлению жилья.

Приток денег в рынок

Снижение доходности депозитов неизбежно перераспределит инвестиционные потоки. По оценкам экспертов, приток средств из вкладов на рынок недвижимости может увеличиться на 20–30% к концу 2026 года. Это ещё один фактор, который будет подталкивать цены вверх.

Последние комментарии

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Новости раздела

