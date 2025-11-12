В Самарской области продают площади крупного завода

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области предложило бизнесменам новые площадки под развитие. Расположены они в Сызрани.

На сайте агентства указано, что речь идет о корпусах бывшего завода "Пластик". На продажу выставлены четыре цеха: два площадью по 30 тыс. кв. метров, один площадью 20 тыс. кв. метров и еще один площадью 17 тыс. кв. метров.

Все объекты находятся в частной собственности. Владельцем остается ООО УК "Индустриальный парк "Сызрань-Пластик", учредителем и генеральным директором которого является Андрей Черемных.

Компания выкупила предприятие в 2023 году для создания индустриального парка. С тех пор там провели ремонт инженерных коммуникаций и цехов, благоустройство территории. После продажи корпусов ООО УК "Индустриальный парк "Сызрань-Пластик" продолжит выполнять функции управляющей компании.

Всего на территории "Пластика" 158 объектов недвижимости. В некоторых цехах уже работают резиденты. Также рассматривался проект организации крупноузловой сборки автомобилей китайского производства. Однако переговоры с инвесторами зашли в тупик.