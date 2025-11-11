CARCADE объявляет о новых поступлениях подержанных автомобилей в ноябре 2025 года

Компания CARCADE сообщает о пополнении ассортимента автомобилей с пробегом, доступных к покупке и лизингу в ноябре 2025 года. Обновлённый парк транспортных средств включает популярные модели для различных задач бизнеса — от городских кроссоверов до надёжных грузовиков и тягачей.
Новинки ноября 2025 года:
- EXEED TXL (2023 г. в.) — современный внедорожник премиум-класса, цена — 3 194 640 руб.
- Shacman SX 6×4* (2022 г. в.) — надёжный самосвал для дорожных и строительных работ, цена — 3 414 000 руб.
- Changan UNI-K (2022 г. в.) — технологичный кроссовер с просторным салоном, цена — 2 346 680 руб.
- Foton AUMAN 4×2 (2024 г. в.) — мощный седельный тягач для перевозок на дальние расстояния, цена — 6 768 000 руб.
CARCADE продолжает развивать направление реализации техники с пробегом, предлагая клиентам гибкие финансовые решения, прозрачные условия и гарантию качества на каждое транспортное средство. Все предложения доступны как для прямой покупки, так и в лизинг с возможностью индивидуального подбора параметров договора.
Актуальные предложения, условия лизинга и фотографии автомобилей представлены на сайте компании.
Реклама. ООО "Каркаде".
ERID: 2VSb5xHvYXs
ИНН 3905019765