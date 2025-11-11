CARCADE объявляет о новых поступлениях подержанных автомобилей в ноябре 2025 года

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания CARCADE сообщает о пополнении ассортимента автомобилей с пробегом, доступных к покупке и лизингу в ноябре 2025 года. Обновлённый парк транспортных средств включает популярные модели для различных задач бизнеса — от городских кроссоверов до надёжных грузовиков и тягачей.