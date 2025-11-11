16+
CARCADE объявляет о новых поступлениях подержанных автомобилей в ноябре 2025 года

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE сообщает о пополнении ассортимента автомобилей с пробегом, доступных к покупке и лизингу в ноябре 2025 года. Обновлённый парк транспортных средств включает популярные модели для различных задач бизнеса — от городских кроссоверов до надёжных грузовиков и тягачей.

Новинки ноября 2025 года:

  • EXEED TXL (2023 г. в.) — современный внедорожник премиум-класса, цена — 3 194 640 руб.
  • Shacman SX 6×4* (2022 г. в.) — надёжный самосвал для дорожных и строительных работ, цена — 3 414 000 руб.
  • Changan UNI-K (2022 г. в.) — технологичный кроссовер с просторным салоном, цена — 2 346 680 руб.
  • Foton AUMAN 4×2 (2024 г. в.) — мощный седельный тягач для перевозок на дальние расстояния, цена — 6 768 000 руб.

CARCADE продолжает развивать направление реализации техники с пробегом, предлагая клиентам гибкие финансовые решения, прозрачные условия и гарантию качества на каждое транспортное средство. Все предложения доступны как для прямой покупки, так и в лизинг с возможностью индивидуального подбора параметров договора.

Актуальные предложения, условия лизинга и фотографии автомобилей представлены на сайте компании.

