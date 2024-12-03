Переговоры сызранского "Пластика" с китайскими производителями авто зашли в тупик

Самый большой цех бывшего завода "Пластик" в Сызрани выставили на продажу за 799 млн рублей. Именно его новый владелец площадки предлагал китайским инвесторам для организации производства машин.

Сызранский завод "Пластик" начал работать в советские годы и стал крупнейшим переработчиком пластмасс в Европе. Он производил комплектующие для космических летательных аппаратов, а также для АвтоВАЗа, ГАЗа, УАЗа, "ИжАВТО" и других предприятий.

После перестройки завод приватизировали. Сначала владельцем была самарская группа компаний "СОК", подконтрольная Юрия Качмазову. Затем предприятие выкупила ГК "Криста", аффилированная сызранскому бизнесмену Владимиру Симонову. Под ее контролем "Пластик" проработал до 2013 года. Затем его передали инвесторам — нижегородскому холдингу "Автокомпонент", имевшему в тот момент сильный лоббистский ресурс на ВАЗе благодаря тесной связи с вице-президентом автозавода по закупкам Дамиром Кашаповым.

"Пластик" переименовали в "Автокомпонент-Сызрань". Инвестор собирался реанимировать завод, вложив в него 4 млрд рублей, и добавить заказов. Но получилось наоборот. На предприятии начались массовые увольнения сотрудников, а в 2016 году оно и вовсе прекратило работать. В 2017 году имущественный комплекс выставили на продажу.

С тех пор, по данным СМИ, у предприятия было еще два собственника — ООО "СЭД-Сызрань" Рината Сагирова и "Поволжский страховой альянс". Последний обанкротился и также продал площадку — самарскому ООО "Форвард-СМ" Алексея Янева. Компания специализируется на торговле станками, оборудованием и металлом. Вероятно, получив необходимые ресурсы, она и решила вновь выставить территорию завода на продажу.

В апреле 2024 года стало известно, что площадку выкупила группа инвесторов из Свердловской области.

Официально новый собственник — ООО УК "Индустриальный парк "Сызрань-Пластик", учредителем и генеральным директором которого является Андрей Черемных.

Управляющая компания решила привлекать на площадку резидентов разного профиля. В цехе площадью 100 тыс. кв. метров планировалась организация крупноузловой сборки автомобилей китайского производства. Однако переговоры с инвесторами зашли в тупик.

"Мы вели переговоры с двумя китайскими компаниями. Они предлагали нам долю в совместных предприятиях, но мы так не работаем. Индустриальные парки либо сдают резидентам цеха в аренду либо продают их. Но инвесторов такой вариант не устроил. Поэтому сейчас ищем новых", — прокомментировал Волга Ньюс Андрей Черемных.

По его словам, всего на территории "Пластика" 158 объектов недвижимости. В некоторых цехах уже работают резиденты:

"На данный момент запустили производство штампованного пластика — ООО "Агроэкодом" перевезло свои мощности из Московской области. Один из цехов приобрела компания, занимающаяся деревообработкой. Сейчас инвестор переоборудует площадку под свои задачи. Открытие запланировано на начало февраля 2025 года".

Что касается инфраструктуры индустриального парка, то сейчас проводится замена сетей электроснабжения и реконструкция распределяющей подстанции, чтобы электрической мощности хватило на всех будущих резидентов и не было проблем с подачей электроэнергии в цеха.

"Обновлена часть сетей водоснабжения. По последним данным анализа, вода соответствует уровню питьевой воды. УК получена лицензия на добычу недр (воды). Мы предполагаем, что часть площадки будет интересна в том числе производителям напитков. Ведем активные переговоры для запуска транспортной компании на свободных площадях для удобства резидентов в отправке своей продукции в различные регионы страны и приема сырья для производства, чтобы максимально сократить срок производства и доставки продукции до конечных потребителей", — рассказал гендиректор УК.