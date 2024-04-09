В Самарской области крупный завод переделают в индустриальный парк

Территория бывшего завода «Пластик» в Сызрани получит новое развитие. Землю и производственные площади выкупила группа инвесторов из Свердловской области. Об этом сообщил источник «Волга Ньюс».

"Инвесторы решили открыть на территории предприятия частный индустриальный парк и привлекать к работе резидентов разного профиля. Сейчас они готовят площадки, занимаются газификацией и благоустройством территории", — рассказал источник "Волга Ньюс".

Сызранский завод "Пластик" начал работать в советские годы и стал крупнейшим переработчиком пластмасс в Европе. Он производил комплектующие для космических ракет и кораблей, а также для АвтоВАЗа, ГАЗа, УАЗа, "ИжАВТО" и других предприятий.

После перестройки завод приватизировали. Сначала владельцем была самарская группа компаний "СОК", подконтрольная Юрия Качмазову. Затем предприятие выкупила ГК "Криста", аффилированная сызранскому бизнесмену Владимиру Симонову. Под ее контролем "Пластик" проработал до 2013 года. Затем его передали инвесторам — нижегородскому холдингу "Автокомпонент", имевшему в тот момент сильный лоббистский ресурс на ВАЗе благодаря тесной связи с вице-президентом автозавода по закупкам Дамиром Кашаповым.

"Пластик" переименовали в "Автокомпонент-Сызрань". Инвестор собирался реанимировать завод, вложив в него 4 млрд рублей, и добавить заказов. Но получилось наоборот. На предприятии начались массовые увольнения сотрудников, а в 2016 году оно и вовсе прекратило работать. В 2017 году имущественный комплекс выставили на продажу.

С тех пор, по данным СМИ, у предприятия было еще два собственника — ООО "СЭД-Сызрань" Ринат Сагиров и "Поволжский страховой альянс". Последний обанкротился и также продал площадку — самарскому ООО "Форвард-СМ" Алексея Янева. Компания специализируется на торговле станками, оборудованием и металлом. Вероятно, получив необходимые ресурсы, она и решила вновь выставить площади завода на продажу.

По словам источника "Волга Ньюс", новый владелец планирует заняться привлечением резидентов в индустриальный парк летом, когда подготовит площадку.