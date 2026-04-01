CARCADE приняла участие в круглом столе, организованном изданием "Деловой квартал"

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) выступила на круглом столе "Финансовые услуги как драйвер развития отраслей", организованном изданием "Деловой квартал".

Мероприятие состоялось 19 марта в Екатеринбурге на площадке "Синара Центра" и объединило экспертов финансового рынка и представителей бизнеса. В рамках дискуссии участники обсудили ключевые тенденции, влияющие на инвестиционную активность, и обменялись практическими кейсами. Отдельное внимание было уделено трансформации требований клиентов к финансовым продуктам и поиску эффективных инструментов поддержки бизнеса.

По оценкам экспертов, ужесточение денежно-кредитной политики, рост налоговой нагрузки и увеличение издержек усиливают давление на предпринимателей. В этих условиях особую значимость приобретают вопросы финансового планирования, управления рисками и выбора оптимальных инвестиционных решений.

Директор представительства CARCADE в Екатеринбурге Дмитрий Живец отметил, что компания выступает связующим звеном между банком и клиентом при приобретении транспортных средств в лизинг:

"При выборе лизинговых услуг клиенты, безусловно, обращают внимание на стоимость, однако не менее важным фактором является оценка со стороны лизингодателя — в том числе платёжная дисциплина и финансовая устойчивость. С учётом этих параметров формируются условия сделки: размер первоначального взноса и срок финансирования".

Среди ключевых факторов выбора партнёра на рынке лизинга эксперт выделил скорость принятия решений и уровень клиентского сервиса. По его словам, в условиях роста ключевой ставки часть клиентов, ранее заключивших сделки с минимальным авансом, сталкивается с повышенной финансовой нагрузкой.

CARCADE отмечает рост запросов на индивидуальные решения, включая реструктуризацию графиков платежей и другие инструменты поддержки бизнеса. Гибкость и готовность к диалогу становятся важнейшими элементами качественного сервиса.

"Лизинговые компании заинтересованы, прежде всего, в долгосрочном сотрудничестве с клиентом. Изъятие предмета лизинга — это крайняя мера, к которой прибегают только в исключительных случаях. Основная задача — помочь клиенту сохранить актив и продолжить выполнение обязательств", — подчеркнул Дмитрий Живец.

Говоря о перспективах рынка, представитель CARCADE подчеркнул значимость государственных программ поддержки и субсидирования, а также влияние макроэкономических факторов на стоимость техники и спрос. По мере снижения ключевой ставки ожидается постепенное восстановление инвестиционной активности, однако этот процесс будет поэтапным, поскольку бизнесу требуется время на планирование и запуск новых проектов.

Участие в отраслевых мероприятиях позволяет CARCADE не только делиться экспертным мнением, но и формировать новые партнёрства, способствующие развитию бизнеса клиентов в меняющейся экономической среде.