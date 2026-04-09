Дорожно-строительная техника UMG с выгодой 5% на лизинг в CARCADE

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) принимает заявки на финансирование отечественной дорожно-строительной техники UMG. Клиентам доступна корпоративная скидка в размере 5% от стоимости транспортного средства, а также возможность воспользоваться программой льготного лизинга ПАО ДОМ.РФ.

Согласно условиям партнерской программы, к приобретению доступны колесные, гусеничные экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, автогрейдеры и другая востребованная дорожно-строительная техника, с применением корпоративной преференции в размере 5%. Специальные условия распространяются на лизинг техники, оформленной через партнера программы — компанию ООО "СДМ". Предложение действует на договоры, заключенные до 30 июня 2026 года.

Выгода по программе учитывается при расчете коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчет стоимости полиса Каско. Подробные условия и перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: Каско в графике, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в Гостехнадзоре, продленная гарантия, коммерческая телематика, набор автоаксессуаров.

Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде". Кроме того, дорожно-строительная техника марки UMG доступна в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок.

Для получения коммерческого предложения и за подбором транспортного средства обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wPWM7p

ИНН 3905019765

