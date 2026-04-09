"Поможем с контрактом в тылу": в Самаре судят аферистов, вымогавших миллионы у мужчины

Промышленный районный суд Самары по ходатайству следствия рассмотрит вопрос о мере пресечения для двух, ранее уже судимых мужчин, обвиняемых в попытке мошенничества под предлогом заключения контракта с минобороны РФ.

По версии следствия, уроженец Сызрани и житель с. Верхняя Маза Ульяновской области пытались уговорить знакомого заключить контракт с Минобороны и завладеть полагавшейся ему единовременной выплатой в 2,6 млн рублей.

Согласно показаниям потерпевшего, с 20 марта по 7 апреля 2026 г. подозреваемые удерживали его в различных квартирах на территории Самары и Самарской области, одновременно поддерживая его в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемые убеждали мужчину, что имеют связи в Министерстве обороны и обещали службу "в тылу" после подписания контракта на военную службу. За предоставление еды, алкоголя и жилья потерпевший должен был отдать им сумму единовременной выплаты, полагающейся при заключении контракта.

Сначала подозреваемые сопроводили потерпевшего в военный комиссариат Промышленного района Самары, где тот получил направление на прохождение медицинской комиссии и список необходимых документов. Затем они вместе отправились в один из банков города, где потерпевший оформил банковский счет и две банковские карты для получения единовременной выплаты и заработной платы военнослужащего. Одну из карт он передал обвиняемым.

7 апреля 2026 г. потерпевший обратился к сотруднику пункта призыва с сообщением о принуждении к заключению контракта. В тот же день подозреваемые были задержаны, и им было предъявлено обвинение в совершении преступления.

Дата слушания по делу уже назначена.