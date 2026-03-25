Выгодные тарифы на Каско JAC при оформлении лизинга в CARCADE

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) совместно со страховой компанией "Абсолют Страхование" предлагают выгодные условия на страхование транспортных средств JAC. При оформлении в лизинг моделей марки применяется акционный тариф на полис страхования.

При оформлении в лизинг грузовых автомобилей марки JAC клиент может воспользоваться единым тарифом на полное Каско без франшизы — 1,9% от стоимости транспортного средства. Для легковых автомобилей тариф составляет 2%. Предложение действует на определённый модельный ряд легкового и грузового сегментов бренда JAC. Срок страхования соответствует сроку договора лизинга и может достигать 60 месяцев. При этом тариф первого года сохраняется и на второй, и на третий год страхования.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Приобретение транспортных средств JAC доступно в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

