Т2 создала AI-интервьюера для маркетинговых исследований

Т2, российский оператор мобильной связи, разработал продукт для проведения исследовательских интервью с максимальным участием искусственного интеллекта на всех этапах. Его запуск во втором полугодии анонсировал Николай Чернявский, руководитель направления бизнес-анализа Т2, на форуме Data Fusion 2026.

AI-интервьюер поможет превратить бизнес-требование в исследовательскую конструкцию: сформулировать план интервью с готовыми вопросами и гипотезами, а затем проанализировать ответы и сделать качественные выводы. Ожидается, что продукт окажется востребован на рынке маркетинговых исследований во всех сферах бизнеса.

AI-интервьюер призван сохранить баланс между автоматизацией и контролем качества. На первых этапах программа поможет определить цель исследования и подобрать релевантный исследовательский метод. Затем предложит формулировку проверяемых гипотез и составит логичную последовательность вопросов.

Система работает в формате чат-бота, что позволяет проводить как качественные, так и количественные исследования. Формат аудиообщения находится в разработке Т2. Сейчас в интервью задействуются панели респондентов заказчика, но до конца 2026 года Т2 запустит собственные панели опрашиваемых.

Программа следует установленным российским и международным стандартам проведения маркетинговых исследований. Специалисты big data T2 будут проводить регулярный мониторинг того, насколько языковая модель соответствует требованиям проведения глубинных интервью и опросов. Например, разговор с респондентом может быть остановлен, если собеседник отвечает на вопросы некорректно или использует заданные стоп-слова.

По результатам проведения исследований AI-интервьюер подготовит финальный отчет и предложит заказчику свои рекомендации. Все выводы будут подкреплены прозрачной методологией и сводом данных.