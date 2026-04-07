МТС накрыла сетью 4G исторические села Кошкинского района

МТС сообщает о завершении работ по расширению покрытия сети 4G в Кошкинском районе Самарской области. Благодаря запуску в эфир новых базовых станций, высокоскоростной мобильный интернет и устойчивую голосовую связь от МТС смогут оценить еще более 5700 местных жителей.

Связисты подключили новое телеком-оборудование сразу в 18 малых населенных пунктах Кошкинского района. Причем среди сел, где МТС улучшила качество связи, есть места с богатой историей. Села Старое Максимкино и Русская Васильевка основаны в 17-18 веках и упоминаются в работах историка Василия Татищева. А местное село Старая Кармала, основанное мордвой и чувашами в 1639 году, считается одним из старейших в регионе.

Также новые базовые станции МТС выведены в эфир в селах Большая Романовка, Ерандаево, Красновка, Мамыково, Нижняя Быковка, Новая Жизнь, Новое Фейзулово, Рахмановка, Степная Шентала, Шпановка, Старая Ивановка, Антипкино, Новый Колмаюр, Тенеево и Большая Константиновка. Жители этих населенных пунктов могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях, совершаться дистанционные покупки, подключать цифровые услуги, смотреть фильмы и сериалы без задержек, учиться и работать онлайн.

"В Кошкинском районе мы подключили к сети 4G довольно большой куст малых населенных пунктов. Цифровые возможности сельчан не отличаются от тех сервисов, которыми пользуются жители городов. Район имеет богатую историю и привлекает туристов из Самарской области и соседних регионов не только своей визитной карточкой сельско-хозяйственной продукцией, но и музейными экспозициями, которые преимущественно собраны в селе Кошки", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.