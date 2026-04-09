16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области подготовили связь к дачному сезону Самарские школьники смогут получить персональную цифровую консультацию у наставников из ГИТИС Тренды мошенничества в 2026 году: от простых атак к сложным схемам Т2 запустила кампанию про "неприлично выгодную" реферальную программу Региональные операторы активно используют инфраструктуру "Пилара"

Сотовая связь Транспорт и связь

Самарские школьники смогут получить персональную цифровую консультацию у наставников из ГИТИС

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

МТС и Российский институт театрального искусства (ГИТИС) объявляют о старте записи абитуриентов на персональную цифровую консультацию в рамках приемной кампании 2026/2027 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в вуз пройдут на цифровой платформе МТС Линк. Лучшие участники онлайн-консультаций будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

Фото: предоставлено МТС

13 и 14 апреля для школьников и абитуриентов из Самарской области пройдут творческая онлайн-встреча и цифровые консультации на факультет актерского мастерства ГИТИС. Для прохождения отбора приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и ссузов, которые получат аттестат в 2026 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Станиславович Оганян. В первый день консультаций, 13 апреля, мастер поделится профессиональными секретами, даст рекомендации и ответит на вопросы начинающих артистов.

Желающим принять участие в цифровых консультациях на факультет мастерства актера необходимо подготовить чтецкую программу, состоящую из басни, стихотворения и прозы. Выбранные произведения должны быть небольшими по объему - на выступление каждого абитуриента будет отведено до 10 минут. Оцениваются, прежде всего, глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей. Дополнительно на первой встрече педагога с абитуриентами проверяются музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

Для участия в творческой онлайн-встрече и цифровых консультациях ребятам нужно заранее пройти обязательную регистрацию по ссылке. После этого каждый участник получит приглашение и индивидуальное время для консультации.

"Совместный проект МТС и ГИТИС неизменно пользуется популярностью в Самарской области и привлекает к участию молодых талантов, мечтающих о театральной сцене. К онлайн-консультациям подключаются ученики и студенты из самых разных городов и сельских районов Самарской области. Проект на платформе МТС Линк стал настоящей визитной карточкой МТС и ГИТИС и с годами собирает все больше участников", - отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

Фото на сайте

Инновация для буренок от "МегаФона"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3