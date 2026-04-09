Самарские школьники смогут получить персональную цифровую консультацию у наставников из ГИТИС

МТС и Российский институт театрального искусства (ГИТИС) объявляют о старте записи абитуриентов на персональную цифровую консультацию в рамках приемной кампании 2026/2027 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в вуз пройдут на цифровой платформе МТС Линк. Лучшие участники онлайн-консультаций будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

13 и 14 апреля для школьников и абитуриентов из Самарской области пройдут творческая онлайн-встреча и цифровые консультации на факультет актерского мастерства ГИТИС. Для прохождения отбора приглашаются учащиеся общеобразовательных школ и ссузов, которые получат аттестат в 2026 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Оценивать поступающих будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Станиславович Оганян. В первый день консультаций, 13 апреля, мастер поделится профессиональными секретами, даст рекомендации и ответит на вопросы начинающих артистов.

Желающим принять участие в цифровых консультациях на факультет мастерства актера необходимо подготовить чтецкую программу, состоящую из басни, стихотворения и прозы. Выбранные произведения должны быть небольшими по объему - на выступление каждого абитуриента будет отведено до 10 минут. Оцениваются, прежде всего, глубина понимания исполняемого произведения и способность заинтересовать им слушателей. Дополнительно на первой встрече педагога с абитуриентами проверяются музыкальность, чувство ритма и пластичность. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.

Для участия в творческой онлайн-встрече и цифровых консультациях ребятам нужно заранее пройти обязательную регистрацию по ссылке. После этого каждый участник получит приглашение и индивидуальное время для консультации.

"Совместный проект МТС и ГИТИС неизменно пользуется популярностью в Самарской области и привлекает к участию молодых талантов, мечтающих о театральной сцене. К онлайн-консультациям подключаются ученики и студенты из самых разных городов и сельских районов Самарской области. Проект на платформе МТС Линк стал настоящей визитной карточкой МТС и ГИТИС и с годами собирает все больше участников", - отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.