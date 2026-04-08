16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сотовая связь Транспорт и связь

Тренды мошенничества в 2026 году: от простых атак к сложным схемам

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 14
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Злоумышленники активно адаптируются под поведение пользователей, используя как традиционные сценарии, так и новые подходы, охватывая сразу несколько каналов связи — СМС и голосовые звонки, электронную почту и мессенджеры. Аналитики МегаФона, Почты Mail и "Лаборатории Касперского" совместно изучили данные за первый квартал 2026 г. и выявили ключевые тренды в сфере цифрового мошенничества.

По данным МегаФона, кибермошенники наращивают активность во всех каналах. За первый квартал 2026 года было заблокировано более 107 млн звонков по подозрению в мошенничестве — на 18% больше, чем в первом квартале 2025 года. Схожую динамику показывают и СМС: почти полмиллиарда сообщений заблокировали по подозрению в мошенничестве и спаме, что на 15% выше показателей прошлого года. При этом число жалоб абонентов на мошенничество снизилось, а это значит, что большая часть угроз была нейтрализована еще до того, как пользователи с ней столкнулись.

Злоумышленники все чаще комбинируют каналы: фишинговое письмо ведет на поддельный сайт, после ввода данных абонент получает звонок от "специалиста", который предлагает установить "защиту" — на самом деле это вредоносное приложение. Атаки становятся многоканальными, поэтому и защита выстраивается на разных уровнях: фильтры оператора блокируют опасный трафик, антивирус отслеживает вредоносные приложения, а почтовый сервис — фишинговые письма.

"Фишинг и мошеннические сообщения становятся основным способом проникновения вредоносного ПО в телефоны. Всплеск заражений смартфонов мы зафиксировали еще в прошлом году, и эта тенденция усиливается: в первом квартале 2026 года МегаФон выявил на 124% больше зараженных устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

За первый квартал 2026 года количество заблокированных вредоносных писем Почты Mail снизилось на 5,6% и составило 6,7 млрд по сравнению с 2025 годом. В тренде — письма под видом уведомлений от государственных сервисов с угрозой о штрафах и сообщениями о задолженностях. В марте были особо популярны письма о доставке с предложением принять цветы или подарок в честь гендерного праздника. Эти письма выглядят как дружеские поздравления, но ведут на ресурсы, где злоумышленники получают личные данные и доступ к финансам пользователей.

Умные системы ежедневно блокировали 81,7 млн нежелательных писем — это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на рост числа блокировок спама, общая доля таких писем снизилась на 34% относительно первого квартала 2025 года.

Аналитики Почты Mail отмечают, что помимо "подарочного" и ФНС-спама, сохраняются и классические форматы спама и фишинга. Самыми популярными в этой категории стали фейковые инвестиции — их доля составила 47%. Часто встречаются спам с казино (гемблинг) и фейковые инфопродукты — на них приходится 31% и 22% соответственно.

"Лаборатория Касперского" отмечает, что в первом квартале злоумышленники продолжили использовать сценарии предыдущего года, одновременно тестируя новые подходы. В целом заметен тренд на усложнение атак: все чаще применяются многоэтапные схемы с последовательным взаимодействием с жертвой и использованием различных каналов коммуникации. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Инновация для буренок от "МегаФона"

Инновация для буренок от "МегаФона"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3