Абонентам МегаФона стал доступен интернет на скорости 5G

МегаФон открывает доступ к сети 5G для своих клиентов: уже сейчас абоненты оператора могут подключить "5G режим" и оценить преимущества сети пятого поколения. Активировать услугу можно в личном кабинете или на сайте, она будет доступна на современных моделях смартфонов.
Первыми зонами, где доступен интернет нового поколения, стали популярные локации городов-миллионников: Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Технологию 5G можно протестировать в саду "Эрмитаж" и близлежащих территориях в пределах Садового кольца в Москве, в Санкт-Петербурге на всем протяжении Невского проспекта. В Новосибирске это весь центр города, включая основные туристические локации, такие как площадь Ленина, Первомайский сквер, Центральный парк, Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, а также Академгородок. Попадая в эти районы, пользователи "5G режима" смогут воспользоваться сетью 5G, если их устройство поддерживает такую возможность.
За пределами этих зон компания с помощью новой услуги готова предоставить абонентам ключевые технологические преимущества сети пятого поколения. Решение увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такого сервиса абонент не должен искать подходящий смартфон и особенную зону покрытия сети.
Функция рассчитана на наиболее активных потребителей онлайн-контента, которым важна максимально быстрая передача данных. Компания уверена, что сможет обеспечить такой уровень сигнала. Поэтому, если услуги будут недоступны, пользователи "5G режима" получат компенсацию стоимости мобильного интернета в рамках акции.
"Уже сейчас клиенты МегаФона первыми могут протестировать интернет последнего поколения. Мы уверены, что для них это будет совершенно новым опытом: теперь можно оценить ещё более высокую скорость загрузки видео, файлов, карт, проведения видеотрансляций и работы игр. А если при пользовании "5G режимом" клиент столкнется с недоступностью интернета, мы позаботимся о том, чтобы ему вернулись потраченные средства", — сообщил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.