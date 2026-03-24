"Пилар" инвестировал почти 290 млн в развитие инфраструктуры в Поволжье

"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, вложила почти 290 млн рублей в развитие инфраструктуры АМС в регионах Поволжья в 2025 году. Бюджет был выделен на строительство опор связи, техническую поддержку и эксплуатацию систем.
"Пилар" инвестирует в мачтовую инфраструктуру макрорегиона "Волга". В прошлом году показатель вложений составил почти 290 млн рублей. Средства были направлены на модернизацию существующих антенно-мачтовых сооружений, строительство новых опор и расширение сервисных мощностей в регионах, в том числе в труднодоступных местностях. Особое внимание "Пилар" уделил объектам, расположенным вдоль транспортных коридоров и в зонах перспективного экономического развития.
На инвестированный бюджет в 2025 году инфраоператор реализовал почти 750 новых опор коммуникаций, включая опоры на земле и кровле зданий. Всего за год "Пилар" построил более 6,4 тысяч башен по всей стране.
"Пилар" продолжит работу в макрорегионе "Волга" в рамках долгосрочной стратегии развития. В приоритете — расширение присутствия в регионах и увеличение количества коммерческих партнеров.
Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":
"Партнерство с телеком-отраслью остается важным драйвером развития нашей компании. По итогам прошлого года мы заняли прочные позиции на рынке телерадиовещания — каждый четвертый наш клиент представляет эту отрасль. Это указывает на то, что телеком-рынок заинтересован в готовом инфраструктурном фундаменте, благодаря которому компании могут фокусироваться на развитии качества связи и собственных сервисов. Со своей стороны, "Пилар" намерен сохранять высокие темпы развития и наращивать количество наших АМС во всех регионах присутствия".
Дмитрий Плотников, технический директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Регионы Волги все чаще становятся площадкой для реализации амбициозных технических проектов и играют значимую роль в цифровой трансформации всей страны. В свою очередь мобильные операторы являются неотъемлемой частью этого процесса, развивая сеть и делая ее доступнее как для абонентов, так и для бизнеса. Мы заинтересованы в готовых инфраструктурных решениях, ведь сеть АМС позволяет существенно сокращать капитальные затраты на строительство и делать акцент на усилении сети".
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.