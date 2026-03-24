С 1 апреля на дорогах Самарской области вводятся ограничения для грузового транспорта Платформа "Сфера" представила экосистему продуктов для сервисного управления ИТ В Самаре отменили капремонт трамваев из-за долгов ТТУ В Самаре проведут реконструкцию моста через реку Татьянку

"Пилар" инвестировал почти 290 млн в развитие инфраструктуры в Поволжье

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, вложила почти 290 млн рублей в развитие инфраструктуры АМС в регионах Поволжья в 2025 году. Бюджет был выделен на строительство опор связи, техническую поддержку и эксплуатацию систем.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

"Пилар" инвестирует в мачтовую инфраструктуру макрорегиона "Волга". В прошлом году показатель вложений составил почти 290 млн рублей. Средства были направлены на модернизацию существующих антенно-мачтовых сооружений, строительство новых опор и расширение сервисных мощностей в регионах, в том числе в труднодоступных местностях. Особое внимание "Пилар" уделил объектам, расположенным вдоль транспортных коридоров и в зонах перспективного экономического развития.

На инвестированный бюджет в 2025 году инфраоператор реализовал почти 750 новых опор коммуникаций, включая опоры на земле и кровле зданий. Всего за год "Пилар" построил более 6,4 тысяч башен по всей стране.

"Пилар" продолжит работу в макрорегионе "Волга" в рамках долгосрочной стратегии развития. В приоритете — расширение присутствия в регионах и увеличение количества коммерческих партнеров.

Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":

"Партнерство с телеком-отраслью остается важным драйвером развития нашей компании. По итогам прошлого года мы заняли прочные позиции на рынке телерадиовещания — каждый четвертый наш клиент представляет эту отрасль. Это указывает на то, что телеком-рынок заинтересован в готовом инфраструктурном фундаменте, благодаря которому компании могут фокусироваться на развитии качества связи и собственных сервисов. Со своей стороны, "Пилар" намерен сохранять высокие темпы развития и наращивать количество наших АМС во всех регионах присутствия".

Дмитрий Плотников, технический директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Регионы Волги все чаще становятся площадкой для реализации амбициозных технических проектов и играют значимую роль в цифровой трансформации всей страны. В свою очередь мобильные операторы являются неотъемлемой частью этого процесса, развивая сеть и делая ее доступнее как для абонентов, так и для бизнеса. Мы заинтересованы в готовых инфраструктурных решениях, ведь сеть АМС позволяет существенно сокращать капитальные затраты на строительство и делать акцент на усилении сети".

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

