"Пилар" инвестировал почти 290 млн в развитие инфраструктуры в Поволжье

"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, вложила почти 290 млн рублей в развитие инфраструктуры АМС в регионах Поволжья в 2025 году. Бюджет был выделен на строительство опор связи, техническую поддержку и эксплуатацию систем.

"Пилар" инвестирует в мачтовую инфраструктуру макрорегиона "Волга". В прошлом году показатель вложений составил почти 290 млн рублей. Средства были направлены на модернизацию существующих антенно-мачтовых сооружений, строительство новых опор и расширение сервисных мощностей в регионах, в том числе в труднодоступных местностях. Особое внимание "Пилар" уделил объектам, расположенным вдоль транспортных коридоров и в зонах перспективного экономического развития.

На инвестированный бюджет в 2025 году инфраоператор реализовал почти 750 новых опор коммуникаций, включая опоры на земле и кровле зданий. Всего за год "Пилар" построил более 6,4 тысяч башен по всей стране.

"Пилар" продолжит работу в макрорегионе "Волга" в рамках долгосрочной стратегии развития. В приоритете — расширение присутствия в регионах и увеличение количества коммерческих партнеров.

Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":

"Партнерство с телеком-отраслью остается важным драйвером развития нашей компании. По итогам прошлого года мы заняли прочные позиции на рынке телерадиовещания — каждый четвертый наш клиент представляет эту отрасль. Это указывает на то, что телеком-рынок заинтересован в готовом инфраструктурном фундаменте, благодаря которому компании могут фокусироваться на развитии качества связи и собственных сервисов. Со своей стороны, "Пилар" намерен сохранять высокие темпы развития и наращивать количество наших АМС во всех регионах присутствия".

Дмитрий Плотников, технический директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Регионы Волги все чаще становятся площадкой для реализации амбициозных технических проектов и играют значимую роль в цифровой трансформации всей страны. В свою очередь мобильные операторы являются неотъемлемой частью этого процесса, развивая сеть и делая ее доступнее как для абонентов, так и для бизнеса. Мы заинтересованы в готовых инфраструктурных решениях, ведь сеть АМС позволяет существенно сокращать капитальные затраты на строительство и делать акцент на усилении сети".