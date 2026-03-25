Более трети смартфонов жителей Самарской области поддерживают связь 5G

ПАО "МТС" проанализировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети Самарской области. По данным аналитиков МТС, сегодня 37% всех устройств абонентов МТС в регионе умеют работать в сети нового поколения 5G¹.
В 2025 году доля 5G-смартфонов в Самарской области была 35%, а в конце 2024 года — 26%. Таким образом можно проследить рост количества смартфонов с поддержкой сетей нового поколения в регионе.
Среди 5G-смартфонов в сети МТС более половины всех устройств приходится на Apple. На втором месте — Samsung с долей 20%. Далее следуют Xiaomi (11%), Realme (3%) и Tecno (1%).
В ТОП-10 5G смартфонов в сети МТС на Apple приходится девять моделей. Наиболее популярные модели 5G смартфонов среди всех моделей производителя в сети МТС — Sony Xperia 1 IV (9,8%), Asus ROG Phone 9 (9,7%), Samsung Galaxy A55 5G (8,2%), iPhone 13 (7,1%), OnePlus 10 Pro (6,6%).
¹ Приведена информация по 5G-смартфонам с поддержкой частотных диапазонов n1 и n79, которые запланированы к распределению в России. Данные в пресс-релизе не означают, что все зарегистрированные в сети компании 5G-смартфоны будут в будущем работать в коммерческих 5G сетях МТС, т. к. активация функционала 5G зависит от производителя.
