Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн запустил акцию, которая позволяет пользователям самостоятельно вернуть средства, если их что-то не устроило в работе связи. Подобная схема впервые появляется на российском телеком-рынке: возврат средств осуществляется по инициативе клиента и не требует обращения в поддержку, проверки обстоятельств или каких-либо обоснований со стороны пользователя.

Эта опция доступна клиентам обновленной подписки Bee (би), которые подключили ее или перешли на ее со своим номером с 26 марта до 31 августа 2026 года. Механика акции максимально проста: пользователь нажимает кнопку в приложении, после чего оператор возвращает деньги за день использования связи. Если абонентская плата списывается посуточно — возвращается стоимость суток. Если оплата внесена сразу за месяц, клиенту начисляется 1/30 от месячной стоимости. Средства зачисляются на бонусный баланс, срок их действия не ограничен — их можно использовать для оплаты абонентской платы по подписке. Воспользоваться функцией можно до 50 раз в течение года, но не чаще одного раза в сутки.

"Мы считаем, что отношения оператора и клиента должны строиться на заботе и доверии. Если человека что-то не устроило в работе связи, у него должна быть возможность быстро вернуть деньги за этот день — без заявлений, проверок и длительных разбирательств. Достаточно одной кнопки в приложении", — отметил заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.

Этот запуск является частью масштабного изменения подхода к взаимодействию с клиентами — в сторону большей прозрачности, доверия и контроля со стороны пользователя. Развитие подобных решений — часть стратегического подхода к сервисам связи, при котором пользователи получают больше прозрачности и инструментов управления своими услугами.

Акция проводится в период с 26.03.2026 г. по 31.08.2026 г. на территории всех субъектов РФ, где присутствует сеть Билайна.

Организатор Акции вправе в любой момент в одностороннем порядке изменять условия и сроки проведения Акции. Информация об изменениях и Правила Акции публикуются на сайте beeline.ru.

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

