T2 отменила международный роуминг для звонков

T2, российский оператор мобильной связи, первым на отечественном рынке приравнял звонки в РФ из роуминга к домашним тарифам. Условия доступны для абонентов ряда тарифов в более чем 50 странах мира и позволяют оставаться на связи без переплат.
T2 первой на российском рынке приравнивает исходящие звонки в роуминге к домашним. Абоненты оператора могут использовать включенный в тариф пакет минут для звонков на любые номера РФ. Новые условия действуют более чем в 50 странах мира. Звонки на номера других стран тарифицируются согласно стандартным условиям международного роуминга оператора.
Условия действуют для абонентов тарифов "Везде онлайн", "Мой онлайн+", Premium, "Премиум", Black, "Мой бизнес L", "Мой бизнес Премиум", а также партнерских тарифов Tecno и "Я онлайн". Услуга активируется автоматически и не требует подключения дополнительных опций. Такое обновление делает расходы на связь более предсказуемыми и избавляет клиентов от необходимости отдельно контролировать баланс при каждом звонке домой.
Подробности — на https://t2.ru/promo/calls-included.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Мы продолжаем задавать новые стандарты связи для путешественников: на этот раз Т2 открывает границы для звонков. Впервые на телеком-рынке звонки из роуминга в Россию будут тарифицироваться как домашние. Мы запустили уникальные условия для более чем 50 самых популярных у россиян направлений, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи с близкими без переплат и сложных настроек. Это решение делает путешествия комфортнее, а расходы на общение — прозрачными и предсказуемыми".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"В условиях современного мира мобильная связь стала необходимостью независимо от географического положения. Отмена международного роуминга для звонков — это наш ответ на реальные потребности абонентов: делать коммуникацию проще, предсказуемее и комфортнее. Мы стремимся предлагать клиентам решения, которые действительно соответствуют их ежедневным требованиям. Такой подход помогает нам не только оставаться актуальными в быстро меняющейся отрасли, но и укреплять доверие к нашему бренду".
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.