T2 отменила международный роуминг для звонков

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
T2, российский оператор мобильной связи, первым на отечественном рынке приравнял звонки в РФ из роуминга к домашним тарифам. Условия доступны для абонентов ряда тарифов в более чем 50 странах мира и позволяют оставаться на связи без переплат.

Фото: Shutterstock, автор Gorodenkoff

T2 первой на российском рынке приравнивает исходящие звонки в роуминге к домашним. Абоненты оператора могут использовать включенный в тариф пакет минут для звонков на любые номера РФ. Новые условия действуют более чем в 50 странах мира. Звонки на номера других стран тарифицируются согласно стандартным условиям международного роуминга оператора.

Условия действуют для абонентов тарифов "Везде онлайн", "Мой онлайн+", Premium, "Премиум", Black, "Мой бизнес L", "Мой бизнес Премиум", а также партнерских тарифов Tecno и "Я онлайн". Услуга активируется автоматически и не требует подключения дополнительных опций. Такое обновление делает расходы на связь более предсказуемыми и избавляет клиентов от необходимости отдельно контролировать баланс при каждом звонке домой.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Мы продолжаем задавать новые стандарты связи для путешественников: на этот раз Т2 открывает границы для звонков. Впервые на телеком-рынке звонки из роуминга в Россию будут тарифицироваться как домашние. Мы запустили уникальные условия для более чем 50 самых популярных у россиян направлений, чтобы наши абоненты могли оставаться на связи с близкими без переплат и сложных настроек. Это решение делает путешествия комфортнее, а расходы на общение — прозрачными и предсказуемыми".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"В условиях современного мира мобильная связь стала необходимостью независимо от географического положения. Отмена международного роуминга для звонков — это наш ответ на реальные потребности абонентов: делать коммуникацию проще, предсказуемее и комфортнее. Мы стремимся предлагать клиентам решения, которые действительно соответствуют их ежедневным требованиям. Такой подход помогает нам не только оставаться актуальными в быстро меняющейся отрасли, но и укреплять доверие к нашему бренду".

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

