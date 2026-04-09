В Тольятти заключили под стражу иностранца, скрывавшегося от следствия 6 лет

По решению Автозаводского райсуда Тольятти гражданин Узбекистана взят под стражу по делу о причинении тяжкого вреда здоровью в ДТП, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
По данным следствия, в 2020 г. мигрант на автомобиле Daewoo Nexia допустил нарушение правил движения и устроил ДТП с Lada Priora. В результате аварии водитель и пассажир отечественного авто получили тяжкий вред здоровью.
Сразу после аварии предполагаемый виновник скрылся с места происшествия и уехал в Узбекистан. Мужчина был объявлен в федеральный розыск. Задержание состоялось только 7 апреля 2026 года.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Постановление пока не вступило в законную силу.
