Кампусы МГУ обеспечат цифровой инфраструктурой

Оператор модернизирует цифровую инфраструктуру на территории кампусов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом договорились МегаФон и университет в рамках соглашения, которое подписали генеральный директор оператора Хачатур Помбухчан и ректор вуза Виктор Садовничий.
Одним из ключевых направлений станет модернизация цифровой инфраструктуры МГУ. Уже сейчас специалисты оператора и университета работают над проектом по оснащению конференц‑зала Московского общества испытателей природы, одного из старейших естественнонаучных обществ России, современным мультимедийным оборудованием и конгресс‑системой. Обновление позволит проводить конференции, лекции и заседания с использованием цифровых средств отображения информации и систем управления выступлениями.
Инженеры МегаФона также модернизируют существующие объекты связи и установят дополнительное оборудование, чтобы расширить зону покрытия, увеличить скорость мобильного интернета и стабильность голосовой связи на территории кампусов МГУ.
Кроме того, оператор разработал специальные тарифные планы для более чем 50 тысяч студентов, аспирантов, профессоров и преподавателей МГУ в рамках программы "Наши люди". Они получат объёмные пакеты минут и мобильного интернета по выгодной цене, а также безлимитный доступ к порталам университета, его библиотеке, соцсетям, мессенджерам, банковским и облачным сервисам.
Последние комментарии
