16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Несмотря на развитие цифровых каналов и появление новых инструментов продвижения, SMS-рассылки остаются одним из самых прямых способов коммуникации с клиентом. Сообщение приходит напрямую на телефон и обычно читается в течение нескольких минут. Но эффективность такого канала зависит не столько от самого факта отправки, сколько от того, насколько правильно подготовлена рассылка.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Рекламная платформа билайн.ПРОдвижение (входит в Билайн Adtech, подразделение по рекламным технологиям Билайн бизнес) подготовила чек-лист из семи шагов, который помогает бизнесу системно подойти к работе с SMS-коммуникациями.

1. Определить цель рассылки

Перед запуском важно понять, какую задачу должна решить кампания и по каким метрикам будет оцениваться ее эффективность.

Например, цель может заключаться в увеличении повторных покупок на 20% или в возврате клиентов, которые давно не взаимодействовали с брендом.

2. Выделить целевую аудиторию

Следующий шаг — определить портрет клиента и разделить аудиторию на сегменты. Чем точнее выбран сегмент, тем выше вероятность отклика.

Например, можно выделить мужчин 25-40 лет, которые интересовались покупкой недвижимости в последние три месяца. Обычно для этих целей интернет-ресурсы сегментируются в группы по тематике и категориям. На сервере обрабатываются категории сайтов, на основании чего предиктивными математическими моделями определяется возможный интерес пользователя.

Для формирования аудитории используются агрегированные статистические отчеты, основанные на анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях, а услуга предоставляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.

3. Проверить гипотезы

Разные сегменты аудитории по-разному реагируют на предложения. Поэтому важно тестировать гипотезы — например, время отправки или формат предложения.

Часть клиентов может активнее реагировать на сообщения в выходные, а часть — вечером в будние дни.

4. Подготовить текст сообщения

SMS-сообщение должно быть понятным и ценным для получателя. Важно обозначить выгоду для клиента и предложить конкретное действие.

Например: "Только 19–20 марта: скидка 10% на выбранный любимый товар. Купить: ссылка".

5. Учитывать формат сообщения

Длина и структура текста влияют на результат рассылки. По данным исследований Билайн Adtech, короткие сообщения чаще работают на охват, запоминаемость и узнаваемость бренда, тогда как более развернутые тексты показывают более высокий CTR и приводят к кликам.

При подготовке рассылки важно учитывать задачу кампании — повышение узнаваемости или привлечение трафика — и выбирать формат сообщения исходя из этой цели.

6. Использовать узнаваемое имя отправителя

Имя отправителя — важный фактор доверия. Лучше использовать название бренда, чтобы получатель сразу понимал источник сообщения.

Например, вместо общего имени "BrandInfo" — название вашей компании или бренда.

7. Запустить тестовую рассылку

Перед масштабным запуском рассылку рекомендуется протестировать на небольшой аудитории. После анализа показателей отклика и конверсии успешный вариант можно масштабировать.

Даже небольшие изменения могут заметно повысить эффективность сообщения. Ниже приводятся примеры двух рассылок: после доработки второе предложение становится более релевантным аудитории, а конкретика в тексте помогает быстрее принять решение о переходе по ссылке.

Было:

  • Параметры рассылки: широкая аудитория мужчин в Москве.
  • Имя отправителя: BrandInfo.
  • Текст: "Цветы по оптовым ценам. Заказать букет: ссылка".

Стало:

  • Параметры рассылки: мужчины в Москве, интересовавшиеся цветами в последние 24 часа.
  • Имя отправителя: FlowersAlmanac.
  • Текст: "Подарите заботу любимым. Свежие розы от 60 руб./шт. Доставка за час. Выбрать букет: сайт".

Последовательный подход — от постановки цели до тестирования — позволяет сделать SMS-рассылку более адресной и повысить ее эффективность.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5wNTNuf

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5