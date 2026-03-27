Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса

Несмотря на развитие цифровых каналов и появление новых инструментов продвижения, SMS-рассылки остаются одним из самых прямых способов коммуникации с клиентом. Сообщение приходит напрямую на телефон и обычно читается в течение нескольких минут. Но эффективность такого канала зависит не столько от самого факта отправки, сколько от того, насколько правильно подготовлена рассылка.
Рекламная платформа билайн.ПРОдвижение (входит в Билайн Adtech, подразделение по рекламным технологиям Билайн бизнес) подготовила чек-лист из семи шагов, который помогает бизнесу системно подойти к работе с SMS-коммуникациями.
1. Определить цель рассылки
Перед запуском важно понять, какую задачу должна решить кампания и по каким метрикам будет оцениваться ее эффективность.
Например, цель может заключаться в увеличении повторных покупок на 20% или в возврате клиентов, которые давно не взаимодействовали с брендом.
2. Выделить целевую аудиторию
Следующий шаг — определить портрет клиента и разделить аудиторию на сегменты. Чем точнее выбран сегмент, тем выше вероятность отклика.
Например, можно выделить мужчин 25-40 лет, которые интересовались покупкой недвижимости в последние три месяца. Обычно для этих целей интернет-ресурсы сегментируются в группы по тематике и категориям. На сервере обрабатываются категории сайтов, на основании чего предиктивными математическими моделями определяется возможный интерес пользователя.
Для формирования аудитории используются агрегированные статистические отчеты, основанные на анализе данных технических средств и обезличенных данных о пользователях, а услуга предоставляется при наличии согласия пользователя на обработку данных и получение рекламы.
3. Проверить гипотезы
Разные сегменты аудитории по-разному реагируют на предложения. Поэтому важно тестировать гипотезы — например, время отправки или формат предложения.
Часть клиентов может активнее реагировать на сообщения в выходные, а часть — вечером в будние дни.
4. Подготовить текст сообщения
SMS-сообщение должно быть понятным и ценным для получателя. Важно обозначить выгоду для клиента и предложить конкретное действие.
Например: "Только 19–20 марта: скидка 10% на выбранный любимый товар. Купить: ссылка".
5. Учитывать формат сообщения
Длина и структура текста влияют на результат рассылки. По данным исследований Билайн Adtech, короткие сообщения чаще работают на охват, запоминаемость и узнаваемость бренда, тогда как более развернутые тексты показывают более высокий CTR и приводят к кликам.
При подготовке рассылки важно учитывать задачу кампании — повышение узнаваемости или привлечение трафика — и выбирать формат сообщения исходя из этой цели.
6. Использовать узнаваемое имя отправителя
Имя отправителя — важный фактор доверия. Лучше использовать название бренда, чтобы получатель сразу понимал источник сообщения.
Например, вместо общего имени "BrandInfo" — название вашей компании или бренда.
7. Запустить тестовую рассылку
Перед масштабным запуском рассылку рекомендуется протестировать на небольшой аудитории. После анализа показателей отклика и конверсии успешный вариант можно масштабировать.
Даже небольшие изменения могут заметно повысить эффективность сообщения. Ниже приводятся примеры двух рассылок: после доработки второе предложение становится более релевантным аудитории, а конкретика в тексте помогает быстрее принять решение о переходе по ссылке.
Было:
- Параметры рассылки: широкая аудитория мужчин в Москве.
- Имя отправителя: BrandInfo.
- Текст: "Цветы по оптовым ценам. Заказать букет: ссылка".
Стало:
- Параметры рассылки: мужчины в Москве, интересовавшиеся цветами в последние 24 часа.
- Имя отправителя: FlowersAlmanac.
- Текст: "Подарите заботу любимым. Свежие розы от 60 руб./шт. Доставка за час. Выбрать букет: сайт".
Последовательный подход — от постановки цели до тестирования — позволяет сделать SMS-рассылку более адресной и повысить ее эффективность.
Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru
