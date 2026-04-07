Региональные операторы активно используют инфраструктуру "Пилара"

"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, нарастила количество клиентов в сфере телекоммуникаций до 80. Среди них — как провайдеры фиксированного интернета, так и региональные операторы мобильной связи.

Каждый третий клиент "Пилара" в регионах — оператор. В апреле 2026 года количество подписанных контрактов с локальными интернет-компаниями увеличилось до 80.

Для региональных операторов башни "Пилара" — инструмент для повышения качества интернета в городах и в сельской местности. Использование инфраструктуры башенной компании помогает сокращать капитальные затраты на строительство собственных вышек, снижать операционные расходы и в более краткие сроки развертывать интернет на территориях.

Среди допустимого к установке телеком-оборудования — антенно-фидерные системы, активное сетевое оборудование (базовые станции, репитеры, радиорелейные модули), инфраструктурные и вспомогательные решения, установки для конвергентных решений и другое.