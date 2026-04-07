Региональные операторы активно используют инфраструктуру "Пилара"

"Пилар", коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, нарастила количество клиентов в сфере телекоммуникаций до 80. Среди них — как провайдеры фиксированного интернета, так и региональные операторы мобильной связи.

Для региональных операторов башни "Пилара" — инструмент для повышения качества интернета в городах и в сельской местности. Использование инфраструктуры башенной компании помогает сокращать капитальные затраты на строительство собственных вышек, снижать операционные расходы и в более краткие сроки развертывать интернет на территориях.

Среди допустимого к установке телеком-оборудования — антенно-фидерные системы, активное сетевое оборудование (базовые станции, репитеры, радиорелейные модули), инфраструктурные и вспомогательные решения, установки для конвергентных решений и другое.

Алексей Крушинин, генеральный директор "Пилара":

"Среди клиентов "Пилара" не только крупные операторы мобильной связи, но и различного масштаба компании, предоставляющие широкополосный доступ в интернет. Наша инфраструктура достаточна для того, чтобы охватывать сразу несколько крупных рынков, заинтересованных в размещении своего оборудования. Решение использовать наши опоры позволяет компаниям концентрировать ресурсы на разработке клиентских сервисов и повышении качества связи, а не на строительстве собственных башен. Наша приоритетная задача — гарантировать бесперебойную работу, прозрачное управление активами и полное соответствие регуляторным требованиям".

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

