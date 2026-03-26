"ИИ-инженер" поможет Билайну экономить время специалистов и улучшать качество связи Названа стоимость скоростных катеров, которые закупят для навигации по Волге в Самаре Для Самарской области закупили 4 новых электропоезда Продление магистрали Центральной отложили Более трети смартфонов жителей Самарской области поддерживают связь 5G

"ИИ-инженер" поможет Билайну экономить время специалистов и улучшать качество связи

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн внедряет технологии искусственного интеллекта в процессы управления инцидентами на сети. Пилотные испытания проекта "ИИ-инженера" в настоящее время идут в нескольких регионах страны. По прогнозам, внедрение позволит в 2 раза ускорить время взятия инцидента в работу и на 5% снизить средние сроки устранения проблем.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Работа инфраструктуры связи невозможна без инцидентов — то есть незапланированных событий, которые нарушают работоспособность базовых станций или транспортной сети. Это может быть, например, обрыв кабеля, недоступность оборудования из-за проблем с электропитанием, зависание оборудования или его отдельных плат. Информация о сбое передается инженерам оператора, которые выясняют причину и решают проблему удаленно либо на выезде. Теперь инженерам Билайна в работе с инцидентами будет помогать искусственный интеллект.

Разработка под названием "ИИ-инженер" объединяет ML-модели, обученные на базе знаний Билайна, RAG-знания (то есть контекст из проверенных внешних источников), инструкции заказчиков, информацию о сигналах оборудования и историю инцидентов. При поступлении сообщения об инциденте "ИИ-инженер" суммаризирует контекст, переводит естественный язык в цепочки команд, выполняет диагностику и либо запускает активные действия на оборудовании (например, там, где требуется перезагрузка), либо, если его силами проблему не решить, отправляет структурированную информацию инженеру-человеку. На первом этапе "ИИ-инженер" остается под контролем специалиста, однако для некоторых видов инцидентов, где точность превышает 80%, мы уже запустили активные действия агента и минимизировали перепроверку. По мере роста точности объем ручной проверки снижается.

Благодаря широкому контексту и постоянному дообучению, "ИИ-инженер" успешно обрабатывает даже неизвестные аварии. В будущем разработчики планируют расширить его функциональность за счет возможностей предиктивной аналитики — чтобы предугадывать и предотвращать сбои в работе сети.

Цели проекта — снять со специалистов рутину, которую невозможно автоматизировать классическими методами, зафиксировать цифровой след (ИИ способен логировать все свои действия без замедления процесса, в отличие от человека, который фиксирует лишь 5–10% критичных моментов из-за нехватки времени. Люди часто упускают симптомы, логику рассуждений и даже причины инцидентов, из-за чего теряется ценный материал для дообучения ИИ), сократить количество выездов и снизить показатели простоев. То есть высвободить ресурсы, повысить точность и оперативность работы — и в конечном итоге улучшить качество связи.

Заместитель генерального директора Билайна по технике Валерий Шоржин:

"Примерно 40% инцидентов, возникающих в сети Билайна, — типовые, а значит, их вполне реально автоматизировать. Стандартная автоматизация у нас уже давно применяется, однако её возможности ограничены: трудно жестко запрограммировать сценарий действий, когда нужно взаимодействовать с внешними системами или реагировать гибко, исходя из контекста. Поэтому мы создали специального ИИ-агента.

Всего за два с небольшим месяца пилотного тестирования новая система успела обработать около 15 тысяч запросов. Показатель доступности составил стабильные 99,9%, значительных технических сбоев зафиксировано не было. Средняя продолжительность принятия решения по инциденту составила всего три минуты. Такая архитектура способна легко справляться с любым объемом поступающих задач, сохраняя стабильность сроков обработки. Облачные инфраструктуры также показали себя надежными. Мы не стоим на месте, регулярно прогоняем новые open-source LLM через наш внутренний телеком бенчмарк, например, сейчас в ИИ-агенте уже используем свежую линейку моделей Qwen. Теперь наша цель — расширить применение этого решения на всю сеть Билайна".

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

