Т2 запустила кампанию про "неприлично выгодную" реферальную программу

Т2, российский оператор мобильной связи, поддержал свою реферальную программу для абонентов новой рекламной кампанией. Ключевое сообщение — "неприлично выгодно": слегка гиперболизированные, но живые кадры роликов с экзотическими животными отображают предвкушение реальной выгоды. Серию из двух сюжетов снял известный режиссер Олег Трофим.

Т2 посвятила новую рекламную кампанию своей реферальной программе для абонентов. Клиенты могут получать до 2 000 рублей за каждого друга, которого они переведут в Т2. А друзья получат все привилегии оператора.

В серии рекламных роликов Т2 решила наглядно продемонстрировать предвкушение выгоды. Это ощущение бренд выразил через отдых на берегу океана и беззаботный танец в компании друзей. Изюминкой этих мечтаний стали экзотические животные. Абонент Виктория проводит время с роскошным ручным гепардом, а герой второго ролика Аркадий танцует в окружении ярких фламинго. Однако героям, как и абонентам оператора, не приходится просто мечтать — их ждет реальная выгода, которую можно получить, приводя друзей в Т2.

Режиссером рекламного диптиха выступил Олег Трофим ("Майор Гром", "Лед"). Под его руководством съемочной группе удалось реализовать сложный продакшен на высшем кинематографичном уровне.

Кампания охватит весь маркетинговый инструментарий: digital, радио, наружную рекламу и нестандартные форматы. На всех площадках Т2 продемонстрирует идею выгоды через яркие запоминающиеся образы.

Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2: "Мы хотели уйти от шаблонных сюжетов о "скидках и бонусах" и показать, что реальные преимущества от перехода в Т2 могут быть ярче любых фантазий. Реферальная программа — это про доверие и взаимную пользу, поэтому мы сделали акцент на эмоциях предвкушения, которые закономерно сменяются конкретными цифрами на счете. С Олегом Трофимом нам удалось создать мини-фильмы, где каждый кадр наполнен настоящей кинематографической глубиной".

