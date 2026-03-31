T2 стала обладателем пяти "Оскаров" в клиентском сервисе

T2, российский оператор мобильной связи, стал победителем в пяти номинациях премии "Хрустальная гарнитура" — ключевого профессионального конкурса в индустрии контактных центров и дистанционного обслуживания. Жюри отметило устойчивость сервисной модели компании, развитие цифровых решений и высокий уровень экспертизы команды. Т2 получила награды за комплексный подход к защите клиентов от телефонного мошенничества и использование ИИ в управлении пиковой нагрузкой.

Оператор успешно выступил в премии "Хрустальная гарнитура", которая объединяет ведущие контактные центры и сервисные команды России и стран СНГ и ежегодно определяет лучшие практики в клиентском обслуживании. В конкурсе участвовали сотни номинантов из крупнейших компаний различных отраслей.

Т2 одержала победу в номинации "Самое эффективное управление пиковой нагрузкой" и подтвердила устойчивость сервиса в условиях кадрового дефицита и экстремальной нагрузки на сервис. Компания перестроила процессы обслуживания с фокусом на технологии искусственного интеллекта: сегодня он обрабатывает 69% клиентских сценариев (+2 п. п. год к году) и усиливает внутренние процессы обслуживания — автоматизация инструментов для сотрудников выросла на 11 п. п. в 2025 году. Это позволило сократить время решения запросов и повысить качество ответов на 5 п. п. Несмотря на повышенную нагрузку Т2 сохранила высокий уровень удовлетворенности клиентов (CSI): он составил 90%.

В номинации "Самая эффективная практика снижения рисков мошенничества" жюри отметило комплексный подход компании к защите клиентов. Т2 выстроила омниканальную систему поддержки, которая сочетает помощь пострадавшим, проактивное выявление угроз и обучение пользователей. В 2026 году на специализированную линию поступило более 28 тысяч обращений, из которых около 42% обработали специалисты и 58% — автоматизированные системы. Общее количество обращений снизилось на 15% год к году, что подтверждает эффективность профилактических мер.

Отдельные награды получили сотрудники дистанционного сервиса T2. Компания стала победителем в номинациях "Лучший менеджер по обучению", "Лучший менеджер по работе с жалобами и претензиями" и "Специалист года", что подтверждает высокий уровень экспертизы команды и профессионализм сотрудников службы поддержки.

Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Т2:

"Мы строим клиентский сервис так, чтобы он был удобным и быстрым: автоматизируем типовые обращения, развиваем омниканальные сценарии и инвестируем в развитие новых ИИ-инструментов как для клиентов, так и для сотрудников. При этом там, где особенно важны внимание и эмпатия, сохраняем участие человека и придерживаемся человекоцентричного подхода. Параллельно усиливаем команду: через практику, обучение и постоянное развитие. Недаром "Хрустальную гарнитуру" в индустрии называют "Оскаром": для нас эти награды — подтверждение того, что такой подход действительно дает результат".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Для Т2 особенно важно, чтобы клиенты всегда чувствовали уверенность и доверие, обращаясь к нам. Победа в ключевых номинациях такой авторитетной премии, как "Хрустальная гарнитура" — это показатель того, что выбранная нами стратегия действительно отвечает ожиданиям пользователей. Прозрачность, безопасность и забота о клиенте были и остаются основными ценностями нашей работы. Мы продолжим двигаться в этом направлении, совершенствуя технологии и поддерживая высокие стандарты взаимодействия, чтобы каждый наш абонент получал необходимый и качественный сервис".