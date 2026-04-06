Сайт t2.ru признан "золотым"

Т2, российский оператор мобильной связи, стал победителем премии "Золотой сайт 2026" в номинации "сайт телекоммуникационной компании". Жюри престижной премии в области разработки отметило понятный и удобный интерфейс, актуальный веб-дизайн и широту возможностей личного кабинета абонента.

XXVI церемония награждения лауреатов премии "Золотой сайт и золотое приложение 2026" состоялась 1 апреля в "МираХолл". Лауреатом в номинации "Сайт телекоммуникационной компании" стала Т2. Жюри отметило интуитивно понятную архитектуру пользовательского пути, удобный интерфейс и адаптивный дизайн. Эксперты также высоко оценили возможности личного кабинета, проработку механизма персонализации тарифов и соответствие современным стандартам цифровой доступности.

В этом году на конкурс поступило более 300 заявок. Участники боролись за звание лучших проектов в области веб-дизайна и разработки в более 60 "золотых" и тематических номинациях. Работы оценивали более 30 высококвалифицированных экспертов Рунета.

Премия "Золотой сайт" — одна из самых авторитетных профессиональных наград в сфере веб-разработки. Победа Т2 подтверждает лидерство оператора в цифровой трансформации клиентского опыта на телеком-рынке. Компания продолжит развивать цифровые каналы, делая акцент на человекоцентричности и создании единой бесшовной среды взаимодействия с клиентом.