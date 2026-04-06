Сайт t2.ru признан "золотым" Подписки сокращают отток на 20% — Т2 МТС прокачала связь в селах рядом с нацпарком Самарская Лука Билайн запустил возврат денег за связь без объяснения причин T2 стала обладателем пяти "Оскаров" в клиентском сервисе

Т2, российский оператор мобильной связи, стал победителем премии "Золотой сайт 2026" в номинации "сайт телекоммуникационной компании". Жюри престижной премии в области разработки отметило понятный и удобный интерфейс, актуальный веб-дизайн и широту возможностей личного кабинета абонента.

Фото: пресс-служба конкурса "Золотой сайт и Золотое приложение"

XXVI церемония награждения лауреатов премии "Золотой сайт и золотое приложение 2026" состоялась 1 апреля в "МираХолл". Лауреатом в номинации "Сайт телекоммуникационной компании" стала Т2. Жюри отметило интуитивно понятную архитектуру пользовательского пути, удобный интерфейс и адаптивный дизайн. Эксперты также высоко оценили возможности личного кабинета, проработку механизма персонализации тарифов и соответствие современным стандартам цифровой доступности.
В этом году на конкурс поступило более 300 заявок. Участники боролись за звание лучших проектов в области веб-дизайна и разработки в более 60 "золотых" и тематических номинациях. Работы оценивали более 30 высококвалифицированных экспертов Рунета.

Премия "Золотой сайт" — одна из самых авторитетных профессиональных наград в сфере веб-разработки. Победа Т2 подтверждает лидерство оператора в цифровой трансформации клиентского опыта на телеком-рынке. Компания продолжит развивать цифровые каналы, делая акцент на человекоцентричности и создании единой бесшовной среды взаимодействия с клиентом.

Кирилл Зобнин, директор по развитию цифрового канала Т2:

"Еще одна премия подтверждает, что наша стратегия развития цифровых сервисов движется в верном направлении. За год команда значительно улучшила архитектуру личного кабинета, внедрила новые разделы и автоматизировала рутинные операции. Сегодня t2.ru влияет на долю самообслуживания в сервисе — сейчас она составляет уже 90%. Клиенты управляют услугами, получают релевантные предложения и решают вопросы без обращения в кол-центр. В ближайших планах — повышение доступности сайта для слабовидящих, совершенствование поискового механизма, а также внедрение новых цифровых предложений, выходящих за рамки традиционных телеком-услуг".

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

