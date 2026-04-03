Транспортные средства Ambertruck с выгодой до 600 тыс. рублей на первый лизинговый платёж в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) совместно с ООО "Балткомавто" сообщают о запуске специальной программы финансирования транспортных средств Ambertruck. Предложение действует на договоры, заключенные до 30 апреля 2026 года.

Согласно условиям партнёрской программы, клиенты CARCADE могут приобрести определённые модели автомобилей марки Ambertruck с выгодой в счёт аванса клиента в размере 300, 400 или 600 тыс. рублей. Размер преференции зависит от модели и категории транспортного средства. При оформлении лизинговой сделки выгода зачитывается как часть аванса в рамках договора, и клиент оплачивает ежемесячные платежи уже за вычетом суммы предоставленного аванса. Выгода распространяется только на новые ТС 2023–2026 гг. в. в наличии либо в поставке через организатора программы. Подробности предложения и матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в Гостехнадзоре, коммерческой телематикой, программами круглосуточной автопомощи на дороге, набором автоаксессуаров.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.