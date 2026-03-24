Гибриды VOYAH МЕЧТА / DREAM и VOYAH СТРАСТЬ / PASSION в лизинг для тарифов Ultima Яндекс Go в CARCADE

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о расширении продуктового предложения для таксопарков: гибридный минивэн VOYAH МЕЧТА / DREAM и гибридный седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION включены в перечень моделей, доступных для работы по премиальным тарифам Ultima Яндекс Go.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен минивэн VOYAH МЕЧТА / DREAM. Модель стала единственным минивэном, представленным сразу в трёх тарифных категориях Ultima (Premier, Cruise, Business). Также в предложение добавлен седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION (в классе Business Ultima Яндекс Go).

Кроме того, на модель VOYAH МЕЧТА / DREAM распространяется корпоративная преференция в размере 1 332 000 рублей для партнёров Яндекс Go, которая может быть учтена при формировании коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также предложение снижает расчёт стоимости полиса Каско. Подробности программы уточняйте у официальных дилеров VOYAH.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Кроме того, автомобили VOYAH доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

