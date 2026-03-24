Гибриды VOYAH МЕЧТА / DREAM и VOYAH СТРАСТЬ / PASSION в лизинг для тарифов Ultima Яндекс Go в CARCADE

16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Финансы Экономика и бизнес

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) объявляет о расширении продуктового предложения для таксопарков: гибридный минивэн VOYAH МЕЧТА / DREAM и гибридный седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION включены в перечень моделей, доступных для работы по премиальным тарифам Ultima Яндекс Go.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В рамках программы клиентам CARCADE доступен минивэн VOYAH МЕЧТА / DREAM. Модель стала единственным минивэном, представленным сразу в трёх тарифных категориях Ultima (Premier, Cruise, Business). Также в предложение добавлен седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION (в классе Business Ultima Яндекс Go).

Кроме того, на модель VOYAH МЕЧТА / DREAM распространяется корпоративная преференция в размере 1 332 000 рублей для партнёров Яндекс Go, которая может быть учтена при формировании коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также предложение снижает расчёт стоимости полиса Каско. Подробности программы уточняйте у официальных дилеров VOYAH.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Кроме того, автомобили VOYAH доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wgQJDX

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5