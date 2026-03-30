Специальное предложение на страхование легковых автомобилей при оформлении лизинга в CARCADE

САМАРА. 30 МАРТА.
Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) совместно со страховой компанией "Югория" запускают партнёрскую акцию по поддержке продаж автомобилей брендов CHERY, TENET, CHANGAN, HONGQI, GAC, HAVAL, GEELY, TANK. При оформлении в лизинг определённых моделей применяется акционный тариф на полис страхования.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен единый страховой тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 2%. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. Полный перечень доступных к приобретению автомобилей можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, автоматическая оплата проезда по платным дорогам, набор автоаксессуаров, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. CARCADE финансирует приобретение всех транспортных средств на индивидуальных условиях: возможность настройки платежей под бизнес клиента с включением дополнительных страховых продуктов в график лизинга, без ограничения по количеству единиц ТС и без лимита финансирования на одно юридическое лицо.

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5w4H2LZ

ИНН 3905019765

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

