Специальное предложение на страхование легковых автомобилей при оформлении лизинга в CARCADE

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) совместно со страховой компанией "Югория" запускают партнёрскую акцию по поддержке продаж автомобилей брендов CHERY, TENET, CHANGAN, HONGQI, GAC, HAVAL, GEELY, TANK. При оформлении в лизинг определённых моделей применяется акционный тариф на полис страхования.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен единый страховой тариф на полное Каско без применения франшизы, составляющий 2%. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. Полный перечень доступных к приобретению автомобилей можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как регистрация ТС в ГИБДД, продлённая гарантия, автоматическая оплата проезда по платным дорогам, набор автоаксессуаров, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. CARCADE финансирует приобретение всех транспортных средств на индивидуальных условиях: возможность настройки платежей под бизнес клиента с включением дополнительных страховых продуктов в график лизинга, без ограничения по количеству единиц ТС и без лимита финансирования на одно юридическое лицо.

За индивидуальным графиком и подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или оставляйте заявку на сайте.