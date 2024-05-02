В Самарской области могут открыть производство китайских авто

Стали известны подробности переделки территории бывшего завода "Пластик" в Сызрани под частный индустриальный парк. Как рассказал Волга Ньюс генеральный директор управляющей компании Андрей Черемных, проект потребует более 1 млрд рублей инвестиций.

Сызранский завод "Пластик" начал работать в советские годы и стал крупнейшим переработчиком пластмасс в Европе. Он производил комплектующие для космических летательных аппаратов, а также для АвтоВАЗа, ГАЗа, УАЗа, "ИжАВТО" и других предприятий.

После перестройки завод приватизировали. Сначала владельцем была самарская группа компаний "СОК", подконтрольная Юрия Качмазову. Затем предприятие выкупила ГК "Криста", аффилированная сызранскому бизнесмену Владимиру Симонову. Под ее контролем "Пластик" проработал до 2013 года. Затем его передали инвесторам - нижегородскому холдингу "Автокомпонент", имевшему в тот момент сильный лоббистский ресурс на ВАЗе благодаря тесной связи с вице-президентом автозавода по закупкам Дамиром Кашаповым.

"Пластик" переименовали в "Автокомпонент-Сызрань". Инвестор собирался реанимировать завод, вложив в него 4 млрд рублей, и добавить заказов. Но получилось наоборот. На предприятии начались массовые увольнения сотрудников, а в 2016 году оно и вовсе прекратило работать. В 2017 году имущественный комплекс выставили на продажу.

С тех пор, по данным СМИ, у предприятия было еще два собственника - ООО "СЭД-Сызрань" Рината Сагирова и "Поволжский страховой альянс". Последний обанкротился и также продал площадку - самарскому ООО "Форвард-СМ" Алексея Янева. Компания специализируется на торговле станками, оборудованием и металлом. Вероятно, получив необходимые ресурсы, она и решила вновь выставить территорию завода на продажу.

В апреле 2024 года стало известно, что площадку выкупила группа инвесторов из Свердловской области. Официально новый собственник - ООО УК "Индустриальный парк "Сызрань-Пластик", учредителем и генеральным директором которого является Андрей Черемных. По его словам, он основной куратор проекта, но работает еще с тремя компаньонами.

"Это уже десятый наш проект. Один из крупнейших - запуск индустриального парка в городе Гуково Ростовской области с объемом инвестиций в 1 млрд рублей. Он почти реализован, только один цех пока остается пустым. Но таких масштабных проектов, как в Сызрани, у нас еще не было: более 200 тыс. кв. м производственных площадей на 81 га земли. Уникальность состоит еще в том, что здесь располагается единственный в стране свободный цех площадью 100 тыс. кв. м под одной крышей", - отметил Андрей Черемных.

Инвестор рассказал Волга Ньюс о состоянии территории завода "Пластик" после покупки:

"Мы приобрели площадку в конце декабря 2023 года. В январе начали приводить ее в порядок. Там была полная разруха, разворовали все, даже ливневую канализацию. Проводим ремонт цехов и инфраструктуры. Ливневку уже восстановили - соорудили ее из пластика. Провели электричество, починили систему водоснабжения, благоустроили территорию".

Проводить зачистку территории от цехов завода УК не собирается. На пустырях напротив планируется строительство новых корпусов под нужды резидентов разного профиля.

"Инвестиций потребуется больше, чем для ростовского проекта. Но точную сумму сейчас назвать сложно, так как это будет зависеть от того, какие резиденты разместятся на площадке и от их нужд. Думаю, большую часть помещений заберут производители металлоконструкций, так как именно у них вызывают интерес цеха с высокими потолками и большими площадями", - считает Андрей Черемных.

По его словам, бизнесмены уже начали проявлять интерес:

"К нам приезжали инвесторы из Китая. Им нужна площадка под крупноузловую сборку автомобилей китайского производства. Они осмотрели территорию, их все устроило. Но нужно провести газ на завод. Его там просто не было никогда. Готовим проект под этих инвесторов, чтобы сформировать коммерческое предложение".

Завершить подготовку территории "Пластика" к открытию индустриального парка планируют в течение лета. По предварительным расчетам, резиденты откроют около трех тысяч рабочих мест.