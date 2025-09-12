Лизинг автомобилей AVIOR с субсидией на аванс до 400 тыс. рублей в CARCADE

Компания CARCADE совместно с партнёром ООО "ПарадАвто-М" запустила программу финансирования минивэнов марки AVIOR. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2025 года.

В рамках партнёрской программы клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели минивэнов марки AVIOR с использованием корпоративной скидки-субсидии, достигающей 400 тыс. рублей. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора на новое транспортное средство. Клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Так, AVIOR G10 станет дешевле на 300 тыс. рублей, а на модель V90 распространяется выгода в размере 400 тыс. рублей. Предложение действует только на новые ТС в наличии либо в поставке через партнёра специальной программы. Подробные условия можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как программа круглосуточной автопомощи на дороге, скидки по топливной программе, продлённая гарантия, коммерческая телематика. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам: с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и вариативным графиком платежей.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.