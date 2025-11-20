16+
Финансы Экономика и бизнес

Лизинг минивэнов WEY 80 без удорожания при оформлении лизинга в CARCADE по программе "TANK Leasing"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансовой аренды "TANK Leasing*", в рамках которой клиенты могут оформить минивэны WEY 80 на выгодных условиях — без удорожания по лизингу.

Так, в рамках программы доступны минивэны WEY 80 Premium** и WEY 80 Business Lounge*** 2024–2025 гг. в., которые можно приобрести по договору лизинга сроком на 12 месяцев с авансом от 40% от стоимости автомобиля. Общая сумма всех лизинговых платежей — первоначального, ежемесячных и выкупного — меньше или равна стоимости автомобиля. Лизинг без удорожания достигается за счёт специальных предложений по программе на приобретение в лизинг новых автомобилей марки WEY. Транспортные средства в рамках предложения доступны для приобретения у официального уполномоченного дилера по продаже автомобилей марки WEY.

Преимущества программы "TANK Leasing" можно суммировать со скидками на автомобили WEY. Максимальная выгода для клиента достигается путём суммирования специального предложения и сниженного удорожания лизингового графика от CARCADE. Уточнить подробные условия и ознакомиться с полной матрицей скидок можно у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Кроме того, автомобили WEY доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок.

Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Услуги предоставляются ООО "Каркаде", ОГРН 1023900586181. Вся информация, касающаяся условий лизинговых программ, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к финансовым консультантам ООО "Каркаде".

*"TANK Leasing" (англ.) — TANK Лизинг.

**Premium (англ.) — Премиум.

***Business Lounge (англ.) — Бизнес Лаундж.

