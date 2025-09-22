16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
CARCADE укрепляет деловые связи на ключевых отраслевых мероприятиях сентября Субсидия до 180 тыс. рублей на лизинг автомобилей TENET в CARCADE Специальные тарифы на Каско кроссоверов CHANGAN при оформлении лизинга в CARCADE ЦБ снизил ключевую ставку: что это значит для рынка жилья и инвесторов Лизинг автомобилей AVIOR с субсидией на аванс до 400 тыс. рублей в CARCADE

Инвестиции Финансы

CARCADE укрепляет деловые связи на ключевых отраслевых мероприятиях сентября

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В сентябре лизинговая компания CARCADE посетила сразу несколько значимых мероприятий, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства в разных регионах страны.

3 сентября в Петрозаводске прошел семинар "Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия". Участниками стали действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело. На встрече обсуждались государственные программы поддержки бизнеса и роль инфраструктуры в развитии регионального предпринимательства. Представители CARCADE отметили особую важность диалога с будущими предпринимателями, для которых грамотный выбор финансовых инструментов становится стартовой точкой успешного бизнеса.

4 сентября команда CARCADE приняла участие в VI ежегодном форуме для предпринимателей Архангельска и Архангельской области. Мероприятие объединило бизнес, экспертов, чиновников и технологических лидеров. На повестке дня были современные инструменты развития компаний, меры господдержки и новые возможности для делового сотрудничества. Участие CARCADE позволило наладить полезные контакты и укрепить партнерские отношения с региональными предпринимателями.

9 сентября в Санкт-Петербурге состоялся Ленинградский бизнес-форум "Мой бизнес — Энергия возможностей". В этом году ключевыми темами стали стратегические ориентиры развития регионального предпринимательства; повышение операционной эффективности компаний; внедрение технологий в малый и средний бизнес; масштабирование и сценарии роста в условиях экономических изменений. CARCADE отметила практическую значимость форума, так как многие обсуждаемые решения напрямую касаются задач и потребностей клиентов компании.

10 сентября в Екатеринбурге прошел форум "Перспективы развития рынка китайской спецтехники в России". В центре внимания оказались ключевые вопросы: прогнозы развития отрасли, появление новых игроков, сервисная поддержка, логистика запчастей, а также опыт работы с новой и подержанной техникой. Обсуждение этих тем особенно важно для лизинговых компаний, учитывая возрастающий интерес бизнеса к китайской спецтехнике.

"Для CARCADE участие в отраслевых форумах — это не только возможность укрепить партнерские связи и услышать запросы бизнеса напрямую, но и инструмент для выработки актуальных решений для наших клиентов. В условиях высокой конкуренции и быстро меняющейся экономики такие встречи приобретают особую значимость", — подчеркнула Мария Вольнова, директор департамента маркетинга и развития ООО "Каркаде". 

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yciQYh

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5