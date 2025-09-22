CARCADE укрепляет деловые связи на ключевых отраслевых мероприятиях сентября

В сентябре лизинговая компания CARCADE посетила сразу несколько значимых мероприятий, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства в разных регионах страны.

3 сентября в Петрозаводске прошел семинар "Меры поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия". Участниками стали действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть свое дело. На встрече обсуждались государственные программы поддержки бизнеса и роль инфраструктуры в развитии регионального предпринимательства. Представители CARCADE отметили особую важность диалога с будущими предпринимателями, для которых грамотный выбор финансовых инструментов становится стартовой точкой успешного бизнеса.

4 сентября команда CARCADE приняла участие в VI ежегодном форуме для предпринимателей Архангельска и Архангельской области. Мероприятие объединило бизнес, экспертов, чиновников и технологических лидеров. На повестке дня были современные инструменты развития компаний, меры господдержки и новые возможности для делового сотрудничества. Участие CARCADE позволило наладить полезные контакты и укрепить партнерские отношения с региональными предпринимателями.

9 сентября в Санкт-Петербурге состоялся Ленинградский бизнес-форум "Мой бизнес — Энергия возможностей". В этом году ключевыми темами стали стратегические ориентиры развития регионального предпринимательства; повышение операционной эффективности компаний; внедрение технологий в малый и средний бизнес; масштабирование и сценарии роста в условиях экономических изменений. CARCADE отметила практическую значимость форума, так как многие обсуждаемые решения напрямую касаются задач и потребностей клиентов компании.

10 сентября в Екатеринбурге прошел форум "Перспективы развития рынка китайской спецтехники в России". В центре внимания оказались ключевые вопросы: прогнозы развития отрасли, появление новых игроков, сервисная поддержка, логистика запчастей, а также опыт работы с новой и подержанной техникой. Обсуждение этих тем особенно важно для лизинговых компаний, учитывая возрастающий интерес бизнеса к китайской спецтехнике.

"Для CARCADE участие в отраслевых форумах — это не только возможность укрепить партнерские связи и услышать запросы бизнеса напрямую, но и инструмент для выработки актуальных решений для наших клиентов. В условиях высокой конкуренции и быстро меняющейся экономики такие встречи приобретают особую значимость", — подчеркнула Мария Вольнова, директор департамента маркетинга и развития ООО "Каркаде".