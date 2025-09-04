CARCADE объявляет специальные условия на лизинг и покупку подержанной техники в сентябре 2025 года

Компания CARCADE представляет выгодные предложения на приобретение и лизинг подержанной техники в сентябре 2025 года.

Весь представленный транспорт проходит расширенный цикл предпродажной подготовки, включающий как проверку технического состояния, так и юридическую проверку, что гарантирует надёжность каждой сделки.

CARCADE предлагает два варианта приобретения:

Прямая покупка по сниженной цене;

Лизинг на особых условиях, включая дополнительные скидки при оформлении нескольких единиц техники.

Клиентам также доступна экспертная поддержка: специалисты CARCADE помогут подобрать технику под конкретные задачи бизнеса и организуют осмотр по предварительной записи.

Специальные предложения сентября 2025 года:

Цена снижена с 3 331 000 руб. до 2 331 700 руб;

Цена снижена с 3 185 000 руб. до 2 229 500 руб;

Цена снижена с 3 282 000 руб. до 2 297 400 руб;

Цена снижена с 11 131 000 руб. до 7 791 700 руб.

Для получения подробной информации обращайтесь к консультантам CARCADE по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, ознакомиться с каталогом можно на сайте.