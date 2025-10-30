В Самарской области привлекают инвесторов в новый промпарк "Самара"

Областное минэкономразвития ведет активную работу по привлечению инвесторов в новый индустриальный парк "Самара", который расположен на севере столицы региона. Инвестплощадка площадью 204,5 га располагается вблизи п. Козелки Красноглинского района и будет предназначена для промпредприятий электронной, приборостроительной, ювелирной, пищевой и строительной отраслей.
Уже ведется разработка проекта планировки и межевания территории индустриального парка, в следующем году будут спроектированы и построены магистральные сети до границ новой промплощадки, а также инженерные коммуникации и внутренняя инфраструктура.
Развитие индустриального парка "Самара" позволит не только привлечь частные инвестиции в регион, но и создать более 3000 рабочих мест, а также обеспечить дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
"Главная цель работы нашей команды во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым — не просто привлекать инвесторов, а создать условия, при которых их производства будут конкурентоспособными на российском и международном рынках. Для этого выстраиваем систему поддержки, создаем новые площадки, сопровождаем проекты от идеи до запуска, — подчеркнул врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. — Новый промпарк "Самара" — это еще один наш перспективный проект. Мы уже ведем переговоры с потенциальными инвесторами и планируем, что в следующем году первые резиденты зайдут на площадку".
Сеть государственных индустриальных и логистических парков является одним из эффективных механизмов привлечения инвесторов в регион. Помимо строящейся площадки в эту сеть входят промпарки "Преображенка" и "Чапаевск", а также логистические площадки "Преображенка-2" и "Новосемейкино".
Инвестплощадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями. Резидентам здесь доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, сопровождение на всех этапах реализации проектов.
Для взаимодействия с инвесторами по принципу "одного окна" в регионе создано Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое оказывает комплексные услуги инвесторам — от подбора площадки для реализации проекта до его выхода на финальную стадию и предоставления необходимо государственной поддержки. Повышение инвестиционной активности в регионе — одна из задач нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
