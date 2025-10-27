CARCADE расширяет деловые контакты на крупнейших отраслевых площадках страны

В октябре 2025 года лизинговая компания CARCADE активно участвовала в ряде отраслевых выставок, прошедших в различных регионах России. Участие позволило компании укрепить партнёрские отношения с представителями бизнеса и автопроизводителями.

С 1 по 3 октября в Санкт-Петербурге прошла выставка "Eurasian Construction Technology 2025". Это событие федерального уровня объединило более 100 компаний, представивших современную строительную и специализированную технику для различных промышленных отраслей. Выставку посетили свыше 10 000 профессионалов, включая закупщиков, технических специалистов и представителей дилерских сетей. Для CARCADE участие стало возможностью продемонстрировать лизинговые решения для строительных и инфраструктурных предприятий.

Параллельно в Сочи проходил III Международный агропромышленный конгресс ASIAEXPO 2025 — одно из крупнейших мероприятий в сфере АПК. Мероприятие на базе Научно-технологического университета "Сириус" собрало участников из России, стран Азии, Африки и Ближнего Востока. В центре внимания — развитие международной кооперации, экспортного потенциала и внедрение инновационных агротехнологий. Представители CARCADE провели встречи с аграрными производителями и обсудили индивидуальные лизинговые программы, способствующие модернизации агропарков и росту производительности.

С 9 по 12 октября в Красноярске прошла выставка "МоторЭкспоШоу 2025", охватывающая весь спектр автомобильного и специализированного транспорта. Участники и посетители проявили интерес к гибким лизинговым инструментам, особенно в условиях меняющейся экономической конъюнктуры. CARCADE представила свои решения для малого и среднего бизнеса, а также корпоративного сектора.

С 22 по 24 октября в Новокузнецке состоялась выставка "АгроКузбасс 2025".

Площадка собрала сельхозпроизводителей, поставщиков техники, оборудования и агрохимии со всей Сибири и других регионов страны. Помимо насыщенной экспозиции, на выставке прошли деловые встречи, в рамках которых обсуждались вопросы устойчивого развития аграрного сектора. Представители CARCADE рассказали партнёрам о лизинговых решениях, адаптированных к потребностям фермерских хозяйств и агропредприятий.

"Участие в отраслевых мероприятиях позволяет CARCADE не только отслеживать текущие тренды и потребности рынка, но и формировать продуктовую линейку, максимально соответствующую запросам клиентов", — прокомментировал Евгений Курбакин, директор департамента продаж лизинговой компании CARCADE.