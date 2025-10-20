16+
CARCADE поддержала ключевые автомобильные события осени

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания СARCADE представила лизинговые программы на открытиях дилерских центров и автособытиях в Архангельске, Томске и Новосибирске, где автолюбители смогли познакомиться с новыми моделями HAVAL, BELGEE и CFMOTO, пройти тест-драйвы и открыть для себя удобные решения по финансированию.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

27 сентября в Архангельске состоялось торжественное открытие дилерского центра HAVAL Pro. Гости мероприятия познакомились с инновационной линейкой внедорожников HAVAL, прошли тест-драйвы в различных дорожных условиях и приняли участие в праздничной программе. CARCADE представила посетителям индивидуальные предложения по лизингу, которые позволяют приобрести автомобили HAVAL на выгодных условиях с гибким графиком платежей.

С 2 по 5 октября в Новосибирской области состоялось закрытие квадросезона от DGB Travel — событие, объединившее любителей активного отдыха и мотоспорта. Партнёром мероприятия выступила сеть мотосалонов "ВНЕ ДОРОГ", официальный дилер CFMOTO. Участники смогли протестировать новые модели квадроциклов, получить профессиональные советы и познакомиться с возможностями лизинга мототехники от CARCADE.

11 октября в Томске прошёл День открытых дверей автосалона BELGEE Элке Авто, где посетителям представили новый седан BELGEE S-50 и другие модели бренда. Специалисты CARCADE рассказали гостям о программах финансовой поддержки, которые делают покупку автомобилей BELGEE доступнее для бизнеса.

18 октября в Тюмени в дилерском центре CHERY "Базис-Моторс" состоялось праздничное BTL-мероприятие, приуроченное к 15-летнему юбилею компании. Гости могли протестировать автомобили CHERY, пообщаться с представителями дилерского центра и получить персональные предложения, включая лизинговые решения от CARCADE.

"Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам, — комментирует Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде". — Подобные мероприятия позволяют показать, что лизинг — это не только выгодный финансовый инструмент, но и комфортный способ приобрести технику для любых задач — от повседневных поездок до активного отдыха".

