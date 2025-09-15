Специальные тарифы на Каско кроссоверов CHANGAN при оформлении лизинга в CARCADE

Компания CARCADE совместно со страховой компанией "МАКС" запускают эксклюзивную акцию на Каско-страхование кроссоверов CHANGAN. При оформлении в лизинг определённых моделей марки применяется скидка на полное Каско.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE доступен тариф на полное Каско без применения франшизы. Предложение распространяется на кроссоверы Uni-T с тарифом 1,69% и Uni-K с тарифом 1,92%. Программа действует только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 60 месяцев. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений.

Так, например, при оформлении лизинга на CHANGAN Uni-T за 2 850 000 рублей стоимость полиса Каско составит 48 165 рублей, которые можно будет включить в ежемесячные платежи по договору лизинга. Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 5 до 50%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Приобретение кроссоверов CHANGAN доступно в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30, у финансовых консультантов CARCADE или на сайте компании.