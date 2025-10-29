16+
Инвестиции Финансы

"Финам" приглашает инвесторов на конференцию "Инвестиции и тренды-2026" в Самаре

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ведущие эксперты финансовой отрасли и лидеры мнений обсудят с частными инвесторами ключевые тренды и актуальные стратегии 15 ноября в отеле Lotte.

Фото: предоставлено пресс-служба ФГ "Финам"

Среди спикеров мероприятия — автор "Хулиномики" Алексей Марков, трейдер Роман Андреев, представители команд NZT Rusfond и Mozgovik Research, авторы стратегий сервиса "Финам Автоследование" Алексей Бачеров и Сергей Трофимов, соавтор канала "Вредный инвестор" Мурад Агаев и главный редактор портала Finversia.ru Ян Арт. Модераторами выступят ведущие РБК Анна Кожухарь и Никита Макаров, а также практикующие трейдеры.

Инвесторов ждет насыщенная программа и масштабный нетворкинг в кругу единомышленников и звезд российского инвестиционного сообщества. Конференция будет посвящена детальному разбору главных трендов — возможностям инвесторов на российском рынке, глобальным инвестициям за рубежом, криптоинвестициям и ИИ-решениям для анализа и торговли.

В своих выступлениях спикеры затронут как глобальные темы — макроэкономика России, международные рынки; так и частные вопросы работы с портфелями — сервисы, продукты, стратегии.

Мероприятие будет одинаково полезно начинающим и опытным инвесторам, а также тем, кто пока только присматривается к вложениям в финансовые инструменты.

Участие доступно в двух форматах

  • бесплатно — с возможностью посетить все открытые секции;
  • премиум-доступ — с возможностью присоединиться к закрытой afterparty и пообщаться со спикерами в неформальной обстановке.

"Самара — один из ключевых предпринимательских центров страны с сильной промышленной школой и быстро растущим инвестиционным сообществом. В конце года принято подводить итоги и строить планы, на этом мы и сосредоточимся в ходе конференции. Обсудим с инвесторами, как в текущих условиях подготовить портфель к 2026 году, какие инструменты будут актуальны, а какие — уже исчерпали свой потенциал. Поговорим и о новых подходах к торговле и продуктам, с помощью которых эти подходы можно реализовать: например, алгоритмические фонды и ИИ-сервисы. Не обойдется без дискуссии о роли и потенциале криптоинвестиций. Уверен, нас ждет очень насыщенный и продуктивный день. Выбор Самары для проведения заметного в масштабах всей страны мероприятия — своего рода выражение признательности региональным инвесторам и отправное событие в цепочке мероприятий, связанных с 20-летием начала нашей работы на самарском рынке", — прокомментировал президент — председатель правления ФГ "Финам" Владислав Кочетков.

Регистрация на конференцию "Инвестиции и тренды-2026" в Самаре открыта. Количество мест ограничено.

Выбрать формат участия и зарегистрироваться.

Финансовые операции сопряжены с риском и могут привести к потере средств. Доходность не гарантируется. Брокерские услуги оказывает АО "ФИНАМ". Полная информация об условиях договора, рисках и тарифах — на сайте https://zaoik.finam.ru.

Реклама. Erid: 2VSb5y3wdZb

Гид потребителя

