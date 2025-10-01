16+
CARCADE провела обучение для студентов НГТУ им. Р.Е. Алексеева

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Команда директоров представительства CARCADE в Нижнем Новгороде впервые провела обучение для студентов четвёртого курса Нижегородского государственного технического университета.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Основная цель мероприятия — познакомить будущих соискателей со сферой лизинга, раскрыть особенности профессии и представить CARCADE как потенциального работодателя. В рамках обучения команда CARCADE подготовила презентацию о деятельности компании, провела интерактивную викторину с призами для победителей и продемонстрировала видеоролик "Обычный день менеджера по лизингу".

Каждый студент смог сразу примерить на себя роль менеджера по лизингу, самостоятельно подобрав наиболее оптимальные графики платежей клиентам из 5 предложенных кейсов. Формат сочетал обучение и живое взаимодействие, что позволило студентам лучше погрузиться в профессию. Молодые участники отметили интересную подачу материала и ценность полученных знаний, а команда CARCADE оценила открытость и вовлечённость аудитории. 

"Мы планируем продолжить эту практику, чтобы сформировать кадровый резерв, закрепить образ CARCADE как современного и успешного работодателя, а также помочь студентам в выборе профессионального пути и развитии карьерных ориентиров", — прокомментировал событие Павел Клочков, региональный директор лизинговой компании CARCADE. 

