16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Внедрённые собственные модели ИИ принесут Россельхозбанку 5 млрд рублей CARCADE получила пять наград от Dream Job в 2025 году Сергей Симоненко: "Кибербезопасность должна быть незаметна" ВСК выступила партнером Форума МФО-2025 ВТБ: цифровые советники повысят эффективность ИТ-разработчиков на 10% в 2026 году

Финансы Экономика и бизнес

CARCADE получила пять наград от Dream Job в 2025 году

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Лизинговая компания CARCADE получила пять наград от платформы Dream Job — крупнейшего российского ресурса с отзывами сотрудников, аудитория которого превышает 3 миллиона пользователей в месяц. Награды присуждаются лучшим работодателям по результатам оценки их деятельности со стороны сотрудников.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В 2025 году CARCADE была удостоена высокой оценки в пяти ключевых номинациях, включая "Объединяет команду", "Открывает перспективы", "Ценит сотрудников", "Лидер обратной связи" и "Открытый работодатель". Эти награды отражают высокий уровень корпоративной культуры и эффективности HR-практик компании.

Одним из ключевых факторов, сыгравших роль в присуждении наград, стала активная и конструктивная обратная связь от сотрудников, которая позволяет компании CARCADE совершенствовать свои внутренние процессы.

"Награды от Dream Job — это важное признание усилий всей нашей команды, направленных на создание максимально комфортных условий для работы. Мы придаём огромное значение мнению наших сотрудников и всегда стараемся учитывать их предложения и идеи. Именно благодаря открытому диалогу и взаимопониманию нам удалось не только повысить эффективность работы, но и укрепить наш HR-бренд. Мы благодарны каждому члену команды CARCADE за вклад в общее дело и за то, что вместе нам удаётся строить сильную, сплочённую и ориентированную на развитие организацию", — комментирует результаты Илья Ермашенков, директор департамента по работе с персоналом ООО "Каркаде".

Компания CARCADE продолжит активно работать над развитием своей корпоративной культуры, укреплением внутреннего климата и созданием условий для профессионального роста сотрудников.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5ycd3XX

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2