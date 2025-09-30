16+
Инвестиции Финансы

Премиальный гибридный седан VOYAH PASSION EVR в лизинг c выгодой в размере 670 800 рублей в CARCADE

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE предлагает приобрести в лизинг новый гибридный седан VOYAH PASSION EVR с привилегией в размере 670 800 рублей. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Выгода может быть учтена при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей, либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приводит к его снижению. Партнёрские программы, разработанные в рамках сотрудничества с маркой, предоставляют клиентам возможность приоритетного подбора автомобилей из наличия и оформления лизинга в кратчайшие сроки по специальной процедуре оформления сделки. Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Предложение действует только на новые ТС в поставке через партнёра специальной программы.

VOYAH PASSION EVR имеет последовательную гибридную систему. Cиловая установка состоит из бензинового двигателя, работающего в качестве генератора, заряжающего аккумуляторную батарею, и двух мощных электродвигателей. Разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с, максимальная скорость — 200 км/ч. Среди опций салона есть подогрев, вентиляция и массаж сидений, а также выдвижная подставка для ног правого заднего пассажира. 

Подробности условий и наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yvgg5w

ИНН 3905019765

Гид потребителя

