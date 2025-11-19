16+
CARCADE приняла участие в круглом столе, организованном "Коммерсантъ — Башкортостан"

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE стала участником экспертной дискуссии, организованной изданием "Коммерсантъ — Башкортостан", на которой обсуждались актуальные инструменты развития бизнеса и особенности лизинговых программ в Республике Башкортостан.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В условиях экономической нестабильности и высоких ключевых ставок предприниматели всё чаще обращают внимание на программы государственной поддержки, включая лизинговые продукты. Как отметили участники дискуссии, лизинг за последние годы стал более доступным и понятным для клиентов. Особенно привлекательными для бизнеса стали лизинговые программы с льготными ставками и возможностью возмещения НДС, что делает их выгоднее других финансовых инструментов. Все эти факторы способствовали росту спроса на промышленный лизинг как в России, так и в Башкирии.

Сегодня лизинговые компании предлагают решения как для стартапов, так и для развивающихся бизнесов. CARCADE помогает находить оптимальные варианты для становления и роста любого вида бизнеса. Специалисты компании подходят к каждому клиенту индивидуально, адаптируя продукты под потребности конкретного предпринимателя.

"Транспорт стал неотъемлемой частью производственного процесса. Современные лизинговые программы — это удобный способ обновить автопарк без значительных финансовых рисков и крупных единовременных расходов", — подчеркнула Анастасия Шакирова, директор представительства лизинговой компании CARCADE в Уфе.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5woKbN9

ИНН 3905019765

