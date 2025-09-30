Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году

Вопросы реализации в регионе масштабного проекта по созданию международного межвузовского студенческого кампуса рассмотрели на заседании профильного штаба. Его провел врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

"Мы скорректировали концепцию проекта в соответствии с вектором научно-технологического развития региона и страны в целом. Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев поручил команде экономического блока сделать специализацией будущего кампуса именно беспилотные роботизированные комплексы. Это связано с амбициозной задачей, озвученной президентом страны в ходе визита в регион, по созданию в Самарской области центра и института по развитию беспилотной авиации", — отметил Антон Емельяненко.

Новая концепция предполагает внедрение в контур проекта полигона, который позволит проводить испытания беспилотных комплексов в круглогодичном режиме.

В учебно-лабораторном корпусе будет создан технопарк для привлечения индустриальных партнеров и создания инфраструктуры для прототипирования, развития технологического предпринимательства и поддержки студенческих стартапов.

Кроме того, на территории кампуса создадут физкультурно-оздоровительный комплекс.

Как отметил руководитель АНО "Дирекция кампуса" Армен Аракелян, уже в 2026 г. планируется подготовить проектно-сметную документацию, получить положительное заключение Главгосэкспертизы и приступить к непосредственному строительству объектов. Введение кампуса в эксплуатацию запланировано на 2030 год.

Сеть современных кампусов создается в России по поручению президента Владимира Путина, в рамках национального проекта "Молодежь и дети".